19 июня 2023

SN: в пропавшем при спуске к «Титанику» батискафе был британский миллиардер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летний отдых. архив. Пермь, черное море, закат на море
На борту батискафа оказался владелец Action Aviation Фото:

На борту подводного аппарата, совершавшего спуск к «Титанику», находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг, который владеет компанией Action Aviation. Об этом рассказал приемный сын 58-летнего бизнесмена Брайан Зас.

«Мои мысли и молитвы по поводу моего отчима Хэмиша Хардинга, субмарина которого пропала во время изучения „Титаника“. Поисково-спасательная операция в разгаре», — написал Зас, слова которого цитирует Sky News.

Ранее стало известно о том, что связь с подводным аппаратом, предназначенным для доставки туристов к затонувшему «Титанику» в Атлантическом океане, была потеряна. В подводном аппарате находится 5 человек.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На борту подводного аппарата, совершавшего спуск к «Титанику», находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг, который владеет компанией Action Aviation. Об этом рассказал приемный сын 58-летнего бизнесмена Брайан Зас. «Мои мысли и молитвы по поводу моего отчима Хэмиша Хардинга, субмарина которого пропала во время изучения „Титаника“. Поисково-спасательная операция в разгаре», — написал Зас, слова которого цитирует Sky News. Ранее стало известно о том, что связь с подводным аппаратом, предназначенным для доставки туристов к затонувшему «Титанику» в Атлантическом океане, была потеряна. В подводном аппарате находится 5 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...