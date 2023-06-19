SN: в пропавшем при спуске к «Титанику» батискафе был британский миллиардер

20 июня 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

На борту батискафа оказался владелец Action Aviation Фото: Сергей Русанов © URA.RU На борту подводного аппарата, совершавшего спуск к «Титанику», находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг, который владеет компанией Action Aviation. Об этом рассказал приемный сын 58-летнего бизнесмена Брайан Зас. «Мои мысли и молитвы по поводу моего отчима Хэмиша Хардинга, субмарина которого пропала во время изучения „Титаника“. Поисково-спасательная операция в разгаре», — написал Зас, слова которого цитирует Sky News. Ранее стало известно о том, что связь с подводным аппаратом, предназначенным для доставки туристов к затонувшему «Титанику» в Атлантическом океане, была потеряна. В подводном аппарате находится 5 человек.

На борту подводного аппарата, совершавшего спуск к «Титанику», находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг, который владеет компанией Action Aviation. Об этом рассказал приемный сын 58-летнего бизнесмена Брайан Зас. «Мои мысли и молитвы по поводу моего отчима Хэмиша Хардинга, субмарина которого пропала во время изучения „Титаника“. Поисково-спасательная операция в разгаре», — написал Зас, слова которого цитирует Sky News. Ранее стало известно о том, что связь с подводным аппаратом, предназначенным для доставки туристов к затонувшему «Титанику» в Атлантическом океане, была потеряна. В подводном аппарате находится 5 человек.