20 июня 2023

ВКС РФ истребителями отбили атаку ВСУ на торском направлении

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, су-34, авиационный комплекс
ВКС РФ нанесли авиационный удар по ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Воздушно-космические силы (ВКС) России с помощью истребителей пресекли попытку атаки украинской армии в районе населенного пункта Торское и серебрянского лесничества. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, уточнив, что по ВСУ был нанесен авиаудар.

«На торском участке и в районе серебрянского лесничества подразделения при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытки атаки позиций российских войск», — рассказал Александр Савчук РИА Новости. По его словам, ВСУ понесли большие потери в технике и живой силе. Удар по противнику нанесла авиация «центральной» группировки войск.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с 4 июня российские военные отбили 263 атаки украинских войск на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, передает «Национальная служба новостей». Глава ведомства также отметил, что бойцы России действовали «грамотно и самоотверженно», из-за чего врагу не удалось достичь своих целей, передает «Федеральное агентство новостей».

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Воздушно-космические силы (ВКС) России с помощью истребителей пресекли попытку атаки украинской армии в районе населенного пункта Торское и серебрянского лесничества. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, уточнив, что по ВСУ был нанесен авиаудар. «На торском участке и в районе серебрянского лесничества подразделения при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытки атаки позиций российских войск», — рассказал Александр Савчук РИА Новости. По его словам, ВСУ понесли большие потери в технике и живой силе. Удар по противнику нанесла авиация «центральной» группировки войск. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с 4 июня российские военные отбили 263 атаки украинских войск на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, передает «Национальная служба новостей». Глава ведомства также отметил, что бойцы России действовали «грамотно и самоотверженно», из-за чего врагу не удалось достичь своих целей, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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