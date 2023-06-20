ВКС РФ истребителями отбили атаку ВСУ на торском направлении

21 июня 2023 в 07:12 Размер текста - 17 +

ВКС РФ нанесли авиационный удар по ВСУ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Воздушно-космические силы (ВКС) России с помощью истребителей пресекли попытку атаки украинской армии в районе населенного пункта Торское и серебрянского лесничества. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, уточнив, что по ВСУ был нанесен авиаудар. «На торском участке и в районе серебрянского лесничества подразделения при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытки атаки позиций российских войск», — рассказал Александр Савчук РИА Новости. По его словам, ВСУ понесли большие потери в технике и живой силе. Удар по противнику нанесла авиация «центральной» группировки войск. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с 4 июня российские военные отбили 263 атаки украинских войск на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, передает «Национальная служба новостей». Глава ведомства также отметил, что бойцы России действовали «грамотно и самоотверженно», из-за чего врагу не удалось достичь своих целей, передает «Федеральное агентство новостей».

Воздушно-космические силы (ВКС) России с помощью истребителей пресекли попытку атаки украинской армии в районе населенного пункта Торское и серебрянского лесничества. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук, уточнив, что по ВСУ был нанесен авиаудар. «На торском участке и в районе серебрянского лесничества подразделения при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытки атаки позиций российских войск», — рассказал Александр Савчук РИА Новости. По его словам, ВСУ понесли большие потери в технике и живой силе. Удар по противнику нанесла авиация «центральной» группировки войск. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с 4 июня российские военные отбили 263 атаки украинских войск на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, передает «Национальная служба новостей». Глава ведомства также отметил, что бойцы России действовали «грамотно и самоотверженно», из-за чего врагу не удалось достичь своих целей, передает «Федеральное агентство новостей».