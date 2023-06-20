20 июня 2023
19 июня 2023

В ХМАО будут судить участников ОПГ, подозреваемых в вымогательстве и кражах

© Служба новостей «URA.RU»
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ОПГ состояла из пяти человек Фото:

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении пяти участников организованной преступной группы (ОПГ), подозреваемых в вымогательстве и серии краж. О том, что уголовное дело направлено в суд, URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«В период с декабря 2021 года по январь 2022 года обвиняемые, действуя в составе преступной группы, организовали и совершали хищения имущества граждан (металлические емкости, контейнеры и гаражные боксы) на территории поселения Излучинск Нижневартовского района. А также с применением насилия вымогали крупные денежные суммы у жителя муниципального образования. С использованием специализированной техники похищенное имущество реализовывали на пунктах приема лома черного металла, а полученные денежные средства распределяли между собой. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в судебные органы для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.

Выявили и задержали подозреваемых сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления МВД по ХМАО. «В ходе следствия обвиняемые признали вину в совершенных преступлениях. Объем возмещенного ущерба составил свыше 250 тысяч рублей», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у бойца ЧВК «Вагнер». Злоумышлении потребовали ветерана СВО заплатить 60 тысяч рублей из-за бытового конфликта.

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении пяти участников организованной преступной группы (ОПГ), подозреваемых в вымогательстве и серии краж. О том, что уголовное дело направлено в суд, URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В период с декабря 2021 года по январь 2022 года обвиняемые, действуя в составе преступной группы, организовали и совершали хищения имущества граждан (металлические емкости, контейнеры и гаражные боксы) на территории поселения Излучинск Нижневартовского района. А также с применением насилия вымогали крупные денежные суммы у жителя муниципального образования. С использованием специализированной техники похищенное имущество реализовывали на пунктах приема лома черного металла, а полученные денежные средства распределяли между собой. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в судебные органы для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве. Выявили и задержали подозреваемых сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления МВД по ХМАО. «В ходе следствия обвиняемые признали вину в совершенных преступлениях. Объем возмещенного ущерба составил свыше 250 тысяч рублей», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у бойца ЧВК «Вагнер». Злоумышлении потребовали ветерана СВО заплатить 60 тысяч рублей из-за бытового конфликта.
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