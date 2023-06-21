Минобороны РФ заявило о попытках ВСУ устроить теракт под Москвой

Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по Московской области, однако попытка атаки была пресечена. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области», — сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление и потерпели крушение. В ведомстве добавили, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее очевидцы сообщали о падении трех беспилотников в Подмосковье и Новой Москве. Эту информацию подтвердил и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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