Минобороны РФ заявило о попытках ВСУ устроить теракт под Москвой

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В ведомстве сообщили, что пострадавших и разрушений нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по Московской области, однако попытка атаки была пресечена. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области», — сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление и потерпели крушение. В ведомстве добавили, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее очевидцы сообщали о падении трех беспилотников в Подмосковье и Новой Москве. Эту информацию подтвердил и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по Московской области, однако попытка атаки была пресечена. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области», — сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление и потерпели крушение. В ведомстве добавили, что пострадавших и разрушений нет. Ранее очевидцы сообщали о падении трех беспилотников в Подмосковье и Новой Москве. Эту информацию подтвердил и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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