20 июня 2023

Прокуратура начала проверку свердловского детсада, где дети заболели кишечной палочкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, детский сад, девочка, начальная школа, школьная раздевалка
Прокуроры установят точное количество детей, которые подхватили кишечную палочку Фото:

Прокуратура Ревды (Свердловская область) проверит детский сад № 50, где 20 июня трое детей попали в больницу с кишечной палочкой. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области в telegram-канале.

«Прокуратура Ревды организовала проверку по поступившей информации об ухудшении состоянии здоровья детей, посещающих МАДОУ „Детский сад № 50“. По предварительной информации, жалобы на рвоту поступили от трех детей, посещающих одну группу младшего возраста», — рассказали в пресс-службе. В ходе проверки прокуроры установят точное количество малышей, которые заболели.

Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском саду. Сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора также проводят проверку.

Ранее стало известно, что в ревдинском детском саду №50 (Свердловская область) трое детей из ясельной группы попали в больницу с кишечной палочкой. В настоящий момент группа закрыта на карантин с подозрениями на ротавирус.

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Прокуратура Ревды (Свердловская область) проверит детский сад № 50, где 20 июня трое детей попали в больницу с кишечной палочкой. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области в telegram-канале. «Прокуратура Ревды организовала проверку по поступившей информации об ухудшении состоянии здоровья детей, посещающих МАДОУ „Детский сад № 50“. По предварительной информации, жалобы на рвоту поступили от трех детей, посещающих одну группу младшего возраста», — рассказали в пресс-службе. В ходе проверки прокуроры установят точное количество малышей, которые заболели. Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском саду. Сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора также проводят проверку. Ранее стало известно, что в ревдинском детском саду №50 (Свердловская область) трое детей из ясельной группы попали в больницу с кишечной палочкой. В настоящий момент группа закрыта на карантин с подозрениями на ротавирус.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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