Прокуратура начала проверку свердловского детсада, где дети заболели кишечной палочкой

Прокуратура Ревды (Свердловская область) проверит детский сад № 50, где 20 июня трое детей попали в больницу с кишечной палочкой. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области в telegram-канале.
«Прокуратура Ревды организовала проверку по поступившей информации об ухудшении состоянии здоровья детей, посещающих МАДОУ „Детский сад № 50“. По предварительной информации, жалобы на рвоту поступили от трех детей, посещающих одну группу младшего возраста», — рассказали в пресс-службе. В ходе проверки прокуроры установят точное количество малышей, которые заболели.
Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском саду. Сотрудники территориального подразделения Роспотребнадзора также проводят проверку.
Ранее стало известно, что в ревдинском детском саду №50 (Свердловская область) трое детей из ясельной группы попали в больницу с кишечной палочкой. В настоящий момент группа закрыта на карантин с подозрениями на ротавирус.
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