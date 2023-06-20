В свердловском детском саду у троих детей обнаружили кишечную палочку

20 июня 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

У трех детей из ясельной группы в Ревде обнаружили кишечную палочку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ревдинском детском саду №50 (Свердловская область) трое детей из ясельной группы попали в больницу с кишечной палочкой. Об этом рассказала мать ребенка, пожаловавшегося на рвоту. «Сегодня (20 июня) днем позвонила воспитатель из детского сада, попросила забрать ребенка, была однократная рвота. Дома рвота повторилась к этому моменту в родительском чате уже писали родители, что детей рвет, в неотложной помощи поставили укол от рвоты», — передает слова матери «Ревда-Инфо». Некоторых детей отправили лечиться в больницу. По словам начальника управления образования Ревды Татьяны Мещерских, первая группа детсада №50 закрыта на карантин с подозрениями на ротавирус. Там заболели кишечной палочкой три ребенка. «В ближайшее время Роспотребнадзор займется проверкой», — добавила она. Ранее URA.RU писало, что шестеро детей отравились в летнем оздоровительном лагере «Спутник» в городе Арамиль. Роспотребнадзор занялся проверкой требований к организации питания детей.

В ревдинском детском саду №50 (Свердловская область) трое детей из ясельной группы попали в больницу с кишечной палочкой. Об этом рассказала мать ребенка, пожаловавшегося на рвоту. «Сегодня (20 июня) днем позвонила воспитатель из детского сада, попросила забрать ребенка, была однократная рвота. Дома рвота повторилась к этому моменту в родительском чате уже писали родители, что детей рвет, в неотложной помощи поставили укол от рвоты», — передает слова матери «Ревда-Инфо». Некоторых детей отправили лечиться в больницу. По словам начальника управления образования Ревды Татьяны Мещерских, первая группа детсада №50 закрыта на карантин с подозрениями на ротавирус. Там заболели кишечной палочкой три ребенка. «В ближайшее время Роспотребнадзор займется проверкой», — добавила она. Ранее URA.RU писало, что шестеро детей отравились в летнем оздоровительном лагере «Спутник» в городе Арамиль. Роспотребнадзор занялся проверкой требований к организации питания детей.