В Златоусте депутат выпал из окна

В Златоусте депутат городского собрания Волков выпал из окна

21 июня 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Депутат выпал из окна в прошедшие выходные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) депутат городского собрания Владислав Волков выпал из окна. Как URA.RU сообщил председатель собрания Алексей Карюков, угрозы жизни нет, парламентарий находится на больничном и проходит лечение. «Инцидент произошел в выходные. Травма является бытовой. В настоящий момент Владислав Геннадьевич находится в больнице, проходит курс лечения», — отметил URA.RU Карюков. Собеседник подробностями не владеет. По данным URA.RU, у Волкова после падения с третьего этажа сломан позвоночник. Медики пока не оперируют, поскольку есть сопутствующие заболевания. Проводят консервативное лечение, надели корсет, активность пациента перед предстоящей операцией ограничили. Поскольку перелом изолированный, повреждений спинного мозга нет. Хирургическое вмешательство не приведет к обездвиживанию: уже через несколько дней Волков сможет самостоятельно ходить. Сам Волков для звонка недоступен. В его округ входит ряд городских улиц и село Веселовка. Избирательница Татьяна Рыбкина, развивающая в поселке школу экотуризма «Веселая мельница», оценила работу депутата положительно. В разговоре с URA.RU отметила, что Волков всегда включен в работу, по первому зову готов помогать с решением вопросов.

В Златоусте (Челябинская область) депутат городского собрания Владислав Волков выпал из окна. Как URA.RU сообщил председатель собрания Алексей Карюков, угрозы жизни нет, парламентарий находится на больничном и проходит лечение. «Инцидент произошел в выходные. Травма является бытовой. В настоящий момент Владислав Геннадьевич находится в больнице, проходит курс лечения», — отметил URA.RU Карюков. Собеседник подробностями не владеет. По данным URA.RU, у Волкова после падения с третьего этажа сломан позвоночник. Медики пока не оперируют, поскольку есть сопутствующие заболевания. Проводят консервативное лечение, надели корсет, активность пациента перед предстоящей операцией ограничили. Поскольку перелом изолированный, повреждений спинного мозга нет. Хирургическое вмешательство не приведет к обездвиживанию: уже через несколько дней Волков сможет самостоятельно ходить. Сам Волков для звонка недоступен. В его округ входит ряд городских улиц и село Веселовка. Избирательница Татьяна Рыбкина, развивающая в поселке школу экотуризма «Веселая мельница», оценила работу депутата положительно. В разговоре с URA.RU отметила, что Волков всегда включен в работу, по первому зову готов помогать с решением вопросов.