20 июня 2023

В Златоусте депутат выпал из окна

В Златоусте депутат городского собрания Волков выпал из окна
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытые окна. Челябинск, занавеска, жара, окна, лето, штора, открытые окна
Депутат выпал из окна в прошедшие выходные Фото:

В Златоусте (Челябинская область) депутат городского собрания Владислав Волков выпал из окна. Как URA.RU сообщил председатель собрания Алексей Карюков, угрозы жизни нет, парламентарий находится на больничном и проходит лечение.

«Инцидент произошел в выходные. Травма является бытовой. В настоящий момент Владислав Геннадьевич находится в больнице, проходит курс лечения», — отметил URA.RU Карюков.

Собеседник подробностями не владеет. По данным URA.RU, у Волкова после падения с третьего этажа сломан позвоночник. Медики пока не оперируют, поскольку есть сопутствующие заболевания. Проводят консервативное лечение, надели корсет, активность пациента перед предстоящей операцией ограничили. Поскольку перелом изолированный, повреждений спинного мозга нет. Хирургическое вмешательство не приведет к обездвиживанию: уже через несколько дней Волков сможет самостоятельно ходить.

Сам Волков для звонка недоступен. В его округ входит ряд городских улиц и село Веселовка. Избирательница Татьяна Рыбкина, развивающая в поселке школу экотуризма «Веселая мельница», оценила работу депутата положительно. В разговоре с URA.RU отметила, что Волков всегда включен в работу, по первому зову готов помогать с решением вопросов.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте (Челябинская область) депутат городского собрания Владислав Волков выпал из окна. Как URA.RU сообщил председатель собрания Алексей Карюков, угрозы жизни нет, парламентарий находится на больничном и проходит лечение. «Инцидент произошел в выходные. Травма является бытовой. В настоящий момент Владислав Геннадьевич находится в больнице, проходит курс лечения», — отметил URA.RU Карюков. Собеседник подробностями не владеет. По данным URA.RU, у Волкова после падения с третьего этажа сломан позвоночник. Медики пока не оперируют, поскольку есть сопутствующие заболевания. Проводят консервативное лечение, надели корсет, активность пациента перед предстоящей операцией ограничили. Поскольку перелом изолированный, повреждений спинного мозга нет. Хирургическое вмешательство не приведет к обездвиживанию: уже через несколько дней Волков сможет самостоятельно ходить. Сам Волков для звонка недоступен. В его округ входит ряд городских улиц и село Веселовка. Избирательница Татьяна Рыбкина, развивающая в поселке школу экотуризма «Веселая мельница», оценила работу депутата положительно. В разговоре с URA.RU отметила, что Волков всегда включен в работу, по первому зову готов помогать с решением вопросов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...