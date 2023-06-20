В Пермском крае ищут потерявшегося 10-летнего ребенка

Ребенок ушел с туристической стоянки и не вернулся
В Пермском крае объявлены поиски мальчика, который пропал в районе поселка Шумихинский. Ребенок ушел с туристической площадки вечером 20 июня, сообщается в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой.
«Ушел с туристической стоянки, с тех пор местонахождение неизвестно», — сообщается в публикации в группе.
Точкой сбора назначен поселок Шумихинский в Губахинском округе. Поиски на данный момент уже начаты.
Обновлено в 12:54
Ребенок найден. Жив. Всех просят снять посты.
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