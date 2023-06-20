20 июня 2023

В Пермском крае ищут потерявшегося 10-летнего ребенка

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Ребенок ушел с туристической стоянки и не вернулся Фото:

В Пермском крае объявлены поиски мальчика, который пропал в районе поселка Шумихинский. Ребенок ушел с туристической площадки вечером 20 июня, сообщается в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой.

«Ушел с туристической стоянки, с тех пор местонахождение неизвестно», — сообщается в публикации в группе.

Точкой сбора назначен поселок Шумихинский в Губахинском округе. Поиски на данный момент уже начаты.

Обновлено в 12:54

Ребенок найден. Жив. Всех просят снять посты.

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В Пермском крае объявлены поиски мальчика, который пропал в районе поселка Шумихинский. Ребенок ушел с туристической площадки вечером 20 июня, сообщается в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой. «Ушел с туристической стоянки, с тех пор местонахождение неизвестно», — сообщается в публикации в группе. Точкой сбора назначен поселок Шумихинский в Губахинском округе. Поиски на данный момент уже начаты. Обновлено в 12:54 Ребенок найден. Жив. Всех просят снять посты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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