20 июня 2023

Ашинский метзавод выкупит свои ценные бумаги у акционеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка Бориса Дубровского в Трехгорный и Ашу, ашинский метзавод
Метзавод выкупит акции по 72 рубля за каждую Фото:

Ашинский металлургический завод (Челябинская область) выкупит свои ценные бумаги у акционеров. Как следует из данных национального расчетного депозитария, акции приобретут за 72 рубля.

«О корпоративном действии с ценными бумагами „Оферта — предложение о выкупе“ эмитента ПАО „Ашинский метзавод“. Цена предложения за одну ценную бумагу составляет 72 рубля», — отмечается на сайте депозитария.

Предложение действует до конца июля. Операция в реестре будет произведена 13 сентября. С этого момента бумаги исключат из числа зарегистрированных на бирже. Акции у миноритариев выкупаются по решению акционеров.

При подготовке информации URA.RU обратился за комментарием в пресс-службе метзавода. К моменту публикации ответа не поступило. Данных о выкупе акций на сайте эмитента нет. О делистинге ценных бумаг (их исключении из котировального списка биржевой торговли) предприятия на Московской бирже стало известно в мае.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ашинский металлургический завод (Челябинская область) выкупит свои ценные бумаги у акционеров. Как следует из данных национального расчетного депозитария, акции приобретут за 72 рубля. «О корпоративном действии с ценными бумагами „Оферта — предложение о выкупе“ эмитента ПАО „Ашинский метзавод“. Цена предложения за одну ценную бумагу составляет 72 рубля», — отмечается на сайте депозитария. Предложение действует до конца июля. Операция в реестре будет произведена 13 сентября. С этого момента бумаги исключат из числа зарегистрированных на бирже. Акции у миноритариев выкупаются по решению акционеров. При подготовке информации URA.RU обратился за комментарием в пресс-службе метзавода. К моменту публикации ответа не поступило. Данных о выкупе акций на сайте эмитента нет. О делистинге ценных бумаг (их исключении из котировального списка биржевой торговли) предприятия на Московской бирже стало известно в мае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...