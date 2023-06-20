Ашинский метзавод выкупит свои ценные бумаги у акционеров

21 июня 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Метзавод выкупит акции по 72 рубля за каждую Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ашинский металлургический завод (Челябинская область) выкупит свои ценные бумаги у акционеров. Как следует из данных национального расчетного депозитария, акции приобретут за 72 рубля. «О корпоративном действии с ценными бумагами „Оферта — предложение о выкупе“ эмитента ПАО „Ашинский метзавод“. Цена предложения за одну ценную бумагу составляет 72 рубля», — отмечается на сайте депозитария. Предложение действует до конца июля. Операция в реестре будет произведена 13 сентября. С этого момента бумаги исключат из числа зарегистрированных на бирже. Акции у миноритариев выкупаются по решению акционеров. При подготовке информации URA.RU обратился за комментарием в пресс-службе метзавода. К моменту публикации ответа не поступило. Данных о выкупе акций на сайте эмитента нет. О делистинге ценных бумаг (их исключении из котировального списка биржевой торговли) предприятия на Московской бирже стало известно в мае.

Ашинский металлургический завод (Челябинская область) выкупит свои ценные бумаги у акционеров. Как следует из данных национального расчетного депозитария, акции приобретут за 72 рубля. «О корпоративном действии с ценными бумагами „Оферта — предложение о выкупе“ эмитента ПАО „Ашинский метзавод“. Цена предложения за одну ценную бумагу составляет 72 рубля», — отмечается на сайте депозитария. Предложение действует до конца июля. Операция в реестре будет произведена 13 сентября. С этого момента бумаги исключат из числа зарегистрированных на бирже. Акции у миноритариев выкупаются по решению акционеров. При подготовке информации URA.RU обратился за комментарием в пресс-службе метзавода. К моменту публикации ответа не поступило. Данных о выкупе акций на сайте эмитента нет. О делистинге ценных бумаг (их исключении из котировального списка биржевой торговли) предприятия на Московской бирже стало известно в мае.