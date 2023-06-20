Рейс из Сургута в Ханты-Мансийск прервали из-за подозрения на пожар

21 июня 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Позже самолет приземлился без происшествий Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пилоты самолета авиакомпании Utair решили прервать полет из Сургута в Ханты-Мансийск. Как сообщает telegram-канала Aviaincident, экипаж заподозрил пожар двигателя и развернулся обратно на посадку. «В 15:55 по московскому времени после взлета экипаж самолета AT75 доложил о подозрении на пожар двигателя и решении вернуться на аэродром вылета Сургут. Самолет ATR 72-500, RA-67686, рейс UTA310 Сургут — Ханты-Мансийск. Эксплуатант ПАО авикомпания Utair», — сообщается в канале. Там уточнили, что самолет приземлился благополучно, пассажиры не пострадали. URA.RU направило запрос пресс-службе авиакомпании Utair. На момент публикации новости ответ ожидается.

Пилоты самолета авиакомпании Utair решили прервать полет из Сургута в Ханты-Мансийск. Как сообщает telegram-канала Aviaincident, экипаж заподозрил пожар двигателя и развернулся обратно на посадку. «В 15:55 по московскому времени после взлета экипаж самолета AT75 доложил о подозрении на пожар двигателя и решении вернуться на аэродром вылета Сургут. Самолет ATR 72-500, RA-67686, рейс UTA310 Сургут — Ханты-Мансийск. Эксплуатант ПАО авикомпания Utair», — сообщается в канале. Там уточнили, что самолет приземлился благополучно, пассажиры не пострадали. URA.RU направило запрос пресс-службе авиакомпании Utair. На момент публикации новости ответ ожидается.