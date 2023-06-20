20 июня 2023

Свердловская пенсионерка выиграла в лотерею два миллиона рублей

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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Пенсионерка забрала приз деньгами, они будут потрачены на строительство бани и ремонт дома Фото:

Пенсионерка из Свердловской области выиграла в лотерее «Золотая подкова» два миллиона рублей на автомобиль. Женщина оформила приз в денежном эквиваленте. Выигранные средства в лотерейном центре «Столото» в Москве забрала подруга победительницы, Светлана Усольцева. Она же и рассказала, как порадовалась за близкого человека.

«Если честно, я не верила, что в лотереях можно выиграть крупный приз, потому что самой больше, чем на 100 рублей, никогда не везло. Когда подруга позвонила и рассказала о своем везении, я была сначала в полном недоумении. Потом, конечно, порадовалась за нее. Теперь я понимаю, что может повезти в любой, даже самый неожиданный момент», — цитируют слова Усольцевой распространители всероссийских государственных лотерей «Столото».

Победительница является пенсионеркой. С мужем она ухаживает за огородом и каждый год гордится богатым урожаем смородины и яблок. Выигранные в «Золотой подкове» деньги супруги планируют потратить на косметический ремонт дома, замену окон, а также намерены построить на своем загородном участке баню.

Ранее другая свердловская пенсионерка выиграла миллион рублей по лотерейному билету, который ей подарил муж. Чета любит путешествовать, поэтому и на средства от приза супруги запланировали поездку к морю.

По просьбе подруги Светлана оформила приз в денежном эквиваленте. Средства будут переданы победительнице в Свердловскую область
По просьбе подруги Светлана оформила приз в денежном эквиваленте. Средства будут переданы победительнице в Свердловскую область
Фото:
Светлана от души радуется за подругу. Раньше она не верила, что в лотерее можно выиграть крупную сумму
Светлана от души радуется за подругу. Раньше она не верила, что в лотерее можно выиграть крупную сумму
Фото:
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Пенсионерка из Свердловской области выиграла в лотерее «Золотая подкова» два миллиона рублей на автомобиль. Женщина оформила приз в денежном эквиваленте. Выигранные средства в лотерейном центре «Столото» в Москве забрала подруга победительницы, Светлана Усольцева. Она же и рассказала, как порадовалась за близкого человека. «Если честно, я не верила, что в лотереях можно выиграть крупный приз, потому что самой больше, чем на 100 рублей, никогда не везло. Когда подруга позвонила и рассказала о своем везении, я была сначала в полном недоумении. Потом, конечно, порадовалась за нее. Теперь я понимаю, что может повезти в любой, даже самый неожиданный момент», — цитируют слова Усольцевой распространители всероссийских государственных лотерей «Столото». Победительница является пенсионеркой. С мужем она ухаживает за огородом и каждый год гордится богатым урожаем смородины и яблок. Выигранные в «Золотой подкове» деньги супруги планируют потратить на косметический ремонт дома, замену окон, а также намерены построить на своем загородном участке баню. Ранее другая свердловская пенсионерка выиграла миллион рублей по лотерейному билету, который ей подарил муж. Чета любит путешествовать, поэтому и на средства от приза супруги запланировали поездку к морю.
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