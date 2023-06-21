Мэр Тюмени Кухарук не смог избавиться от своего критика в гордуме

Дмитрий Елагин (справа), проявивший лояльность к мэрии, сумел сторговаться на новый депутатский срок
Скандального депутата ЛДПР из гордумы Тюмени Дмитрия Елагина, ругавшегося с мэром Русланом Кухаруком, удалось согласовать в новый созыв, но с условием больше не возглавлять фракцию. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политэлиты.
«Елагин был под большим вопросом, но в течение последних двух лет он вел себя исправно и демонстрировал лояльность. Власти пошли на уступки, но с условием найти нового лидера фракции в гордуме», — поделился источник.
Ранее депутат регулярно устраивал демарши в городской думе. В 2019 году Елагин, раскритиковав администрацию, покинул зал во время заседания.
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