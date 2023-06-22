Военный аналитик предрек решающую фазу спецоперации на Украине

Военный аналитик Михайлов рассказал о желании Запада закончить СВО до конца года

22 июня 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Европа после лета не сможет поставлять вооружение ВСУ, отметил Михайлов Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Текущий год станет решающим в ходе военной спецоперации на Украине. Страны Запада ближе к осени начнут предлагать решения конфликта и настаивать на переговорах. С таким прогнозом в беседе с URA.RU выступил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Этот год — ключевой в ходе военного конфликта на Украине. Именно этим летом произойдет тот момент, когда Европа, по сути, откажется от поставок серьезных пакетов вооружений. К концу лета они поставят довольно жесткий вопрос Вашингтону: „Мы больше не может давать, давайте уже как-то разруливать ситуацию“. Тем более, что все предпосылки для того, чтобы ее разрулить, есть. Запад начнет замораживать конфликт к осени, предлагая какие-то нестандартные варианты, возможно, через предложения сделать Украину особым членом НАТО в замороженном военном конфликте при гарантиях безопасности для России со стороны альянса, если РФ, конечно, согласится», — заявил Михайлов в разговоре с URA.RU. По мнению военного аналитика, гарантиями для России будет совместный документ со странами Запада. «Россия неоднократно говорила свою позицию. Без выполнения наших условий, смысла навязывать переговорные контакты нет, потому что мы просто не будем их подписывать. Без каких-то реальных, серьезных гарантий со стороны Запада, например, они поставят подписи на важных коллективных документах, вряд ли есть смысл переходить на коммуникацию с Киевом. Сейчас каждый из политических лидеров предлагает что-то. Мы еще увидим много таких миротворцев на Западе. Они теперь будут фонтанировать предложениями все лето, потому что понимают: оружие с их стороны заканчивается, личный состав тоже не бесконечный, уже и на фронте есть понимание, что эта история больше похожа на профанацию», — считает собеседник агентства. Ранее в беседе с URA.RU полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин предположил, что со стороны России целями весенне-летней кампании станет освобождение регионов, присоединенных в ходе референдумов, а также попытки присоединить Харьковскую, Одесскую и Николаевскую области. А США, по его мнению, попытаются закончить конфликт по корейскому сценарию, начав полное бездействие и выдвигая голословные угрозы противнику. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Текущий год станет решающим в ходе военной спецоперации на Украине. Страны Запада ближе к осени начнут предлагать решения конфликта и настаивать на переговорах. С таким прогнозом в беседе с URA.RU выступил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «Этот год — ключевой в ходе военного конфликта на Украине. Именно этим летом произойдет тот момент, когда Европа, по сути, откажется от поставок серьезных пакетов вооружений. К концу лета они поставят довольно жесткий вопрос Вашингтону: „Мы больше не может давать, давайте уже как-то разруливать ситуацию“. Тем более, что все предпосылки для того, чтобы ее разрулить, есть. Запад начнет замораживать конфликт к осени, предлагая какие-то нестандартные варианты, возможно, через предложения сделать Украину особым членом НАТО в замороженном военном конфликте при гарантиях безопасности для России со стороны альянса, если РФ, конечно, согласится», — заявил Михайлов в разговоре с URA.RU. По мнению военного аналитика, гарантиями для России будет совместный документ со странами Запада. «Россия неоднократно говорила свою позицию. Без выполнения наших условий, смысла навязывать переговорные контакты нет, потому что мы просто не будем их подписывать. Без каких-то реальных, серьезных гарантий со стороны Запада, например, они поставят подписи на важных коллективных документах, вряд ли есть смысл переходить на коммуникацию с Киевом. Сейчас каждый из политических лидеров предлагает что-то. Мы еще увидим много таких миротворцев на Западе. Они теперь будут фонтанировать предложениями все лето, потому что понимают: оружие с их стороны заканчивается, личный состав тоже не бесконечный, уже и на фронте есть понимание, что эта история больше похожа на профанацию», — считает собеседник агентства. Ранее в беседе с URA.RU полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин предположил, что со стороны России целями весенне-летней кампании станет освобождение регионов, присоединенных в ходе референдумов, а также попытки присоединить Харьковскую, Одесскую и Николаевскую области. А США, по его мнению, попытаются закончить конфликт по корейскому сценарию, начав полное бездействие и выдвигая голословные угрозы противнику.