Полковник Алехин назвал цели весенне-летней кампании спецоперации

Полковник Алехин: к целям в освобождении новых территорий РФ добавится Харьков

20 марта 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Харьков находится слишком близко к России, чтобы откладывать его освобождение, сказал Геннадий Алехин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К целям России по полному освобождению новых российских регионов во время весенне-летней кампании добавится Харьковская, Одесская, Николаевская и Днепропетровская области. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Именно события весенне-летней компании определят в дальнейшем, как будут решаться вопросы присоединенных уже в состав России регионов. Это две республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области. Я думаю, более того, и не останется в стороне и территория Харьковской области и некоторых других регионов на Юге-Востоке Украины. Это Харьков, Одесса, Николаев и Днепропетровск. Главные боевые действия, на мой взгляд, будет происходить именно по линии донбасской дуги», — сказал Геннадий Алехин. Он объяснил, почему Харьковская область имеет такое большое значение. «Расстояние от города Харькова, крупного промышленного научного центра Украины, до Белгорода, ближайшего областного центра уже на территории России, вы знаете сколько? 69 км. Это 30-40 минут на машине. Часть территорий Харьковской области по-прежнему находится под контролем вооруженных сил России. Такие районные центры Харьковской области как Волчанск, Балаклея, Изюм, Купянск находились уже под полным контролем вооруженных сил России в течение семи месяцев после начала специальной военной операции», — отметил военный обозреватель. Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Еще до ее начала страны Запада стали активно накачивать Киевский режим оружием. ВС РФ удалось освободить несколько регионов, которые после референдума вошли в состав РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К целям России по полному освобождению новых российских регионов во время весенне-летней кампании добавится Харьковская, Одесская, Николаевская и Днепропетровская области. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Именно события весенне-летней компании определят в дальнейшем, как будут решаться вопросы присоединенных уже в состав России регионов. Это две республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области. Я думаю, более того, и не останется в стороне и территория Харьковской области и некоторых других регионов на Юге-Востоке Украины. Это Харьков, Одесса, Николаев и Днепропетровск. Главные боевые действия, на мой взгляд, будет происходить именно по линии донбасской дуги», — сказал Геннадий Алехин. Он объяснил, почему Харьковская область имеет такое большое значение. «Расстояние от города Харькова, крупного промышленного научного центра Украины, до Белгорода, ближайшего областного центра уже на территории России, вы знаете сколько? 69 км. Это 30-40 минут на машине. Часть территорий Харьковской области по-прежнему находится под контролем вооруженных сил России. Такие районные центры Харьковской области как Волчанск, Балаклея, Изюм, Купянск находились уже под полным контролем вооруженных сил России в течение семи месяцев после начала специальной военной операции», — отметил военный обозреватель. Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Еще до ее начала страны Запада стали активно накачивать Киевский режим оружием. ВС РФ удалось освободить несколько регионов, которые после референдума вошли в состав РФ.