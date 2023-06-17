17 июня 2023
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15 июня 2023

Путин наградил брата самого молодого мэра ХМАО. Фото

Брат главы поселка Половинка Старжинского получил медаль «За отвагу»
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День 90-й гвардейской танковой дивизии в Чебаркуле, медаль за отвагу
Брат Александра Старжинского Евгений получил медаль за участие в СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Брат главы поселка Половинка (ХМАО) Александра Старжинского Евгений получил медаль «За отвагу». Указ о присуждении госнаграды подписал президент России Владимир Путин, сообщил мэр Старжинский.

«Мой брат [Евгений Старжинский] указом президента Российской Федерации награжден медалью „За отвагу“. Горжусь, брат, достойный сын Отечества», — написал Старжинский в соцсети «ВКонтакте».

Евгений Старжинский уехал на спецоперацию в 2022 году. В декабре 2022-го он возвращался домой на побывку.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Согласно заявлению президента Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса.

Фото:

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Брат главы поселка Половинка (ХМАО) Александра Старжинского Евгений получил медаль «За отвагу». Указ о присуждении госнаграды подписал президент России Владимир Путин, сообщил мэр Старжинский. «Мой брат [Евгений Старжинский] указом президента Российской Федерации награжден медалью „За отвагу“. Горжусь, брат, достойный сын Отечества», — написал Старжинский в соцсети «ВКонтакте». Евгений Старжинский уехал на спецоперацию в 2022 году. В декабре 2022-го он возвращался домой на побывку. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Согласно заявлению президента Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса.
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