Брат главы поселка Половинка (ХМАО) Александра Старжинского Евгений получил медаль «За отвагу». Указ о присуждении госнаграды подписал президент России Владимир Путин, сообщил мэр Старжинский.
«Мой брат [Евгений Старжинский] указом президента Российской Федерации награжден медалью „За отвагу“. Горжусь, брат, достойный сын Отечества», — написал Старжинский в соцсети «ВКонтакте».
Евгений Старжинский уехал на спецоперацию в 2022 году. В декабре 2022-го он возвращался домой на побывку.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Согласно заявлению президента Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса.
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