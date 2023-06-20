Авиаторы из ЯНАО удостоены госнаграды указом Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил двух представителей авиаотрасли из ЯНАО Зыкова Николая и Круглова Игоря. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу. Присвоить почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» Зыкову Николаю Николаевичу — авиатехнику цеха технического обслуживания воздушных судов инженерно-авиационной службы акционерного общества АТК «Ямал» и Круглову Игорю Викторовичу — заместителю начальника линейной станции технического обслуживания воздушных судов инженерно-авиационной службы АТК «Ямал», — говорится в документе.
Ранее Владимир Путин наградил пилота ямальской авиакомпании. Награду получил пилот-инструктор Александр Пашкевич.
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