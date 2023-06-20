Авиаторы из ЯНАО удостоены госнаграды указом Путина

21 июня 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Путин наградил двух ямальцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил двух представителей авиаотрасли из ЯНАО Зыкова Николая и Круглова Игоря. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу. Присвоить почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» Зыкову Николаю Николаевичу — авиатехнику цеха технического обслуживания воздушных судов инженерно-авиационной службы акционерного общества АТК «Ямал» и Круглову Игорю Викторовичу — заместителю начальника линейной станции технического обслуживания воздушных судов инженерно-авиационной службы АТК «Ямал», — говорится в документе. Ранее Владимир Путин наградил пилота ямальской авиакомпании. Награду получил пилот-инструктор Александр Пашкевич.

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил двух представителей авиаотрасли из ЯНАО Зыкова Николая и Круглова Игоря. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу. Присвоить почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» Зыкову Николаю Николаевичу — авиатехнику цеха технического обслуживания воздушных судов инженерно-авиационной службы акционерного общества АТК «Ямал» и Круглову Игорю Викторовичу — заместителю начальника линейной станции технического обслуживания воздушных судов инженерно-авиационной службы АТК «Ямал», — говорится в документе. Ранее Владимир Путин наградил пилота ямальской авиакомпании. Награду получил пилот-инструктор Александр Пашкевич.