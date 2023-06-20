20 июня 2023

Авиаторы из ЯНАО удостоены госнаграды указом Путина

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир
Путин наградил двух ямальцев Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил двух представителей авиаотрасли из ЯНАО Зыкова Николая и Круглова Игоря. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу. Присвоить почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» Зыкову Николаю Николаевичу — авиатехнику цеха технического обслуживания воздушных судов инженерно-авиационной службы акционерного общества АТК «Ямал» и Круглову Игорю Викторовичу — заместителю начальника линейной станции технического обслуживания воздушных судов инженерно-авиационной службы АТК «Ямал», — говорится в документе.

Ранее Владимир Путин наградил пилота ямальской авиакомпании. Награду получил пилот-инструктор Александр Пашкевич.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил двух представителей авиаотрасли из ЯНАО Зыкова Николая и Круглова Игоря. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу. Присвоить почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» Зыкову Николаю Николаевичу — авиатехнику цеха технического обслуживания воздушных судов инженерно-авиационной службы акционерного общества АТК «Ямал» и Круглову Игорю Викторовичу — заместителю начальника линейной станции технического обслуживания воздушных судов инженерно-авиационной службы АТК «Ямал», — говорится в документе. Ранее Владимир Путин наградил пилота ямальской авиакомпании. Награду получил пилот-инструктор Александр Пашкевич.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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