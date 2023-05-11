11 мая 2023
10 мая 2023

Путин наградил пилота авиакомпании «Ямал»

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин наградил ямальского пилота Фото:

Президент России Владимир Путин наградил пилота авиакомпании «Ямал» Александра Пашкевича. Об этом говорится в указе президента.

«За заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации» Пашкевичу Александру Евгеньевичу», — сказано в документе. Пашкевич является пилотом-конструктором летной службы «Авиационной компании «Ямал».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил пятерых ямальев. Жителей округа наградили медалью ордена «Родительская слава», а также присвоили почетное звание «Заслуженный работник связи и информации РФ».

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Президент России Владимир Путин наградил пилота авиакомпании «Ямал» Александра Пашкевича. Об этом говорится в указе президента. «За заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации» Пашкевичу Александру Евгеньевичу», — сказано в документе. Пашкевич является пилотом-конструктором летной службы «Авиационной компании «Ямал». Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил пятерых ямальев. Жителей округа наградили медалью ордена «Родительская слава», а также присвоили почетное звание «Заслуженный работник связи и информации РФ».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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