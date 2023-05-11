Президент России Владимир Путин наградил пилота авиакомпании «Ямал» Александра Пашкевича. Об этом говорится в указе президента.
«За заслуги в освоении и эксплуатации авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации» Пашкевичу Александру Евгеньевичу», — сказано в документе. Пашкевич является пилотом-конструктором летной службы «Авиационной компании «Ямал».
Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил пятерых ямальев. Жителей округа наградили медалью ордена «Родительская слава», а также присвоили почетное звание «Заслуженный работник связи и информации РФ».
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