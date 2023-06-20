20 июня 2023

Курганский губернатор объявил о новых выплатах пострадавшим от масштабных пожаров

В Курганской области семьи погорельцев получат по 10 тысяч рублей на подготовку к школе
© Служба новостей «URA.RU»
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Смолино. Последствия пожара. Курган, погорельцы, смолино
Курганские погорельцы получат единовременную выплату, чтобы собрать детей к школе (архивное фото) Фото:

Курганские семьи, которые пострадали от пожаров, получат по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе. О новых выплатах сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Поддержали решение по единовременной выплате в 10 тысяч рублей на сборы к школе семьям, пострадавшим от ЧС. Всего в таких семьях почти 300 детей. Поможем всем», — написал глава регион. Также областные власти приняли решение оплатить лечение в санаториях ста пожилым жителям области, которые также пострадали в результате ЧС.

Ранее URA.RU сообщало, что Шумков пообещал, что не бросит погорельцев, у которых проблемы с документами. Со всеми подобными случаями будет разбираться специальная комиссия.

В конце апреля и начале мая в Курганской области бушевали масштабные пожары. Огонь уничтожил более пяти тысяч домов. Погибли более 20 человек. Курганские спасатели сообщили, что по фактам пожаров возбуждено 18 уголовных дел.

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Курганские семьи, которые пострадали от пожаров, получат по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе. О новых выплатах сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Поддержали решение по единовременной выплате в 10 тысяч рублей на сборы к школе семьям, пострадавшим от ЧС. Всего в таких семьях почти 300 детей. Поможем всем», — написал глава регион. Также областные власти приняли решение оплатить лечение в санаториях ста пожилым жителям области, которые также пострадали в результате ЧС. Ранее URA.RU сообщало, что Шумков пообещал, что не бросит погорельцев, у которых проблемы с документами. Со всеми подобными случаями будет разбираться специальная комиссия. В конце апреля и начале мая в Курганской области бушевали масштабные пожары. Огонь уничтожил более пяти тысяч домов. Погибли более 20 человек. Курганские спасатели сообщили, что по фактам пожаров возбуждено 18 уголовных дел.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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