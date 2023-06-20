Курганский губернатор объявил о новых выплатах пострадавшим от масштабных пожаров

В Курганской области семьи погорельцев получат по 10 тысяч рублей на подготовку к школе

21 июня 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Курганские погорельцы получат единовременную выплату, чтобы собрать детей к школе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские семьи, которые пострадали от пожаров, получат по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе. О новых выплатах сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Поддержали решение по единовременной выплате в 10 тысяч рублей на сборы к школе семьям, пострадавшим от ЧС. Всего в таких семьях почти 300 детей. Поможем всем», — написал глава регион. Также областные власти приняли решение оплатить лечение в санаториях ста пожилым жителям области, которые также пострадали в результате ЧС. Ранее URA.RU сообщало, что Шумков пообещал, что не бросит погорельцев, у которых проблемы с документами. Со всеми подобными случаями будет разбираться специальная комиссия. В конце апреля и начале мая в Курганской области бушевали масштабные пожары. Огонь уничтожил более пяти тысяч домов. Погибли более 20 человек. Курганские спасатели сообщили, что по фактам пожаров возбуждено 18 уголовных дел.

Курганские семьи, которые пострадали от пожаров, получат по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе. О новых выплатах сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Поддержали решение по единовременной выплате в 10 тысяч рублей на сборы к школе семьям, пострадавшим от ЧС. Всего в таких семьях почти 300 детей. Поможем всем», — написал глава регион. Также областные власти приняли решение оплатить лечение в санаториях ста пожилым жителям области, которые также пострадали в результате ЧС. Ранее URA.RU сообщало, что Шумков пообещал, что не бросит погорельцев, у которых проблемы с документами. Со всеми подобными случаями будет разбираться специальная комиссия. В конце апреля и начале мая в Курганской области бушевали масштабные пожары. Огонь уничтожил более пяти тысяч домов. Погибли более 20 человек. Курганские спасатели сообщили, что по фактам пожаров возбуждено 18 уголовных дел.