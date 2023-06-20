20 июня 2023

Районный центр в ЯНАО усилят поселками-спутниками

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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, поселок тазовский
Антон Колодин предложил присоединить к Тарко-Сале два поселка Фото:

К Тарко-Сале могут присоединить находящиеся рядом поселки Пуровск и Сывдарма. Этот вопрос был озвучен на заседании комитета законодательного собрания ЯНАО по госустройству, сообщает пресс-служба заксо.

«Поселки Пуровск и Сывдарма могут стать районами Тарко-Сале. Решение депутаты намерены принять во время заседания парламента 22 июня, ранее инициативу об объединении поддержали жители поселков и районная дума», — сообщает пресс-служба заксобрания ЯНАО.

Глава Пуровского района Антон Колодин отметил, что такое объединение является взаимовыгодным. Жители поселков не потеряют сельские льготы, а объединение бюджетов даст толчок к динамичному развитию трех населенных пунктов по новым комплексным программам.

Ранее URA.RU рассказало, что в 2021 году в ЯНАО уже произошло подобное событие. Тогда депутаты приняли решение присоединить поселок Харп к Лабытнанги, а поселок Пурпе стал районом Губкинского.

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К Тарко-Сале могут присоединить находящиеся рядом поселки Пуровск и Сывдарма. Этот вопрос был озвучен на заседании комитета законодательного собрания ЯНАО по госустройству, сообщает пресс-служба заксо. «Поселки Пуровск и Сывдарма могут стать районами Тарко-Сале. Решение депутаты намерены принять во время заседания парламента 22 июня, ранее инициативу об объединении поддержали жители поселков и районная дума», — сообщает пресс-служба заксобрания ЯНАО. Глава Пуровского района Антон Колодин отметил, что такое объединение является взаимовыгодным. Жители поселков не потеряют сельские льготы, а объединение бюджетов даст толчок к динамичному развитию трех населенных пунктов по новым комплексным программам. Ранее URA.RU рассказало, что в 2021 году в ЯНАО уже произошло подобное событие. Тогда депутаты приняли решение присоединить поселок Харп к Лабытнанги, а поселок Пурпе стал районом Губкинского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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