Районный центр в ЯНАО усилят поселками-спутниками

Антон Колодин предложил присоединить к Тарко-Сале два поселка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К Тарко-Сале могут присоединить находящиеся рядом поселки Пуровск и Сывдарма. Этот вопрос был озвучен на заседании комитета законодательного собрания ЯНАО по госустройству, сообщает пресс-служба заксо.

«Поселки Пуровск и Сывдарма могут стать районами Тарко-Сале. Решение депутаты намерены принять во время заседания парламента 22 июня, ранее инициативу об объединении поддержали жители поселков и районная дума», — сообщает пресс-служба заксобрания ЯНАО.

Глава Пуровского района Антон Колодин отметил, что такое объединение является взаимовыгодным. Жители поселков не потеряют сельские льготы, а объединение бюджетов даст толчок к динамичному развитию трех населенных пунктов по новым комплексным программам.

Ранее URA.RU рассказало, что в 2021 году в ЯНАО уже произошло подобное событие. Тогда депутаты приняли решение присоединить поселок Харп к Лабытнанги, а поселок Пурпе стал районом Губкинского.