Губернатор Тюменской области Моор рассказал о стратегической цели региона

Губернатор Моор: Тюмень должна стать площадкой для подготовки лучших специалистов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Регион должен находить и развивать собственные таланты, считает Моор Фото:

Тюменская область должна создать собственные кооперации университетов, которые позволят находить и развивать молодые таланты. Об этом заявил глава региона Александр Моор по результатам «Губернаторских чтений», где обсуждался вопрос научно-технической революции и технологического суверенитета.

«Ключевые критические точки, согласно докладу, такие — миграция талантов и дефицит малых инновационных компаний. Как решить эти проблемы? Одно из стратегических направлений — создание кооперации университетов (проект межвузовского кампуса как раз хороший плацдарм для этого), которая позволила бы находить талантливых ребят и „прокачивать“ их. Тюмень должна стать площадкой для подготовки самых лучших молодых специалистов. Потенциал есть», — заявил Моор в своем telegram-канале. Он уточнил, что доклад подготовил Евгений Куценко, директор центра «Российская кластерная лаборатория» Высшей школы экономики.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область подписала соглашение с Пермским краем, согласно которому регионы будут совместно работать над созданием масштабного образовательного центра. Как уточнил губернатор Моор, субъекты также будут «дружить» кампусами.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменская область должна создать собственные кооперации университетов, которые позволят находить и развивать молодые таланты. Об этом заявил глава региона Александр Моор по результатам «Губернаторских чтений», где обсуждался вопрос научно-технической революции и технологического суверенитета. «Ключевые критические точки, согласно докладу, такие — миграция талантов и дефицит малых инновационных компаний. Как решить эти проблемы? Одно из стратегических направлений — создание кооперации университетов (проект межвузовского кампуса как раз хороший плацдарм для этого), которая позволила бы находить талантливых ребят и „прокачивать“ их. Тюмень должна стать площадкой для подготовки самых лучших молодых специалистов. Потенциал есть», — заявил Моор в своем telegram-канале. Он уточнил, что доклад подготовил Евгений Куценко, директор центра «Российская кластерная лаборатория» Высшей школы экономики. Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область подписала соглашение с Пермским краем, согласно которому регионы будут совместно работать над созданием масштабного образовательного центра. Как уточнил губернатор Моор, субъекты также будут «дружить» кампусами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...