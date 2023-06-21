Губернатор Тюменской области Моор рассказал о стратегической цели региона

Губернатор Моор: Тюмень должна стать площадкой для подготовки лучших специалистов

Регион должен находить и развивать собственные таланты, считает Моор Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменская область должна создать собственные кооперации университетов, которые позволят находить и развивать молодые таланты. Об этом заявил глава региона Александр Моор по результатам «Губернаторских чтений», где обсуждался вопрос научно-технической революции и технологического суверенитета.

«Ключевые критические точки, согласно докладу, такие — миграция талантов и дефицит малых инновационных компаний. Как решить эти проблемы? Одно из стратегических направлений — создание кооперации университетов (проект межвузовского кампуса как раз хороший плацдарм для этого), которая позволила бы находить талантливых ребят и „прокачивать“ их. Тюмень должна стать площадкой для подготовки самых лучших молодых специалистов. Потенциал есть», — заявил Моор в своем telegram-канале. Он уточнил, что доклад подготовил Евгений Куценко, директор центра «Российская кластерная лаборатория» Высшей школы экономики.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область подписала соглашение с Пермским краем, согласно которому регионы будут совместно работать над созданием масштабного образовательного центра. Как уточнил губернатор Моор, субъекты также будут «дружить» кампусами.