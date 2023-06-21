Губернатор Моор перекроил баланс сил в тюменском правительстве

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Круглый стол РБК. Тюмень, машуков антон
Изменения усилят позиции главы департамента инвестполитики Антона Машукова Фото:

Полномочия по повышению производительности труда в тюменской экономике закрепили за региональным департаментом инвестполитики. Соответствующее постановление губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации. Ранее эти же полномочия были закреплены за департаментом экономики.

«Передать департаменту инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области от департамента экономики полномочия, связанные с разработкой и реализацией региональных проектов „Системные меры по повышению производительности труда“, „Адресная поддержка производительности труда на предприятиях“», — говорится в документе. Руководители департаментов должны привести свои нормативные акты в соответствии с постановлением в течение 20 дней.

По словам источника URA.RU в политической элите региона, перераспределение полномочий может усилить позиции директора департамента инвестполитики Антона Машукова. По официальной информации, изменения вносятся «для повышения эффективности государственного управления». Агентство также направило запрос в инфоцентр регионального правительства. Ответ на него ожидается.

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Полномочия по повышению производительности труда в тюменской экономике закрепили за региональным департаментом инвестполитики. Соответствующее постановление губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации. Ранее эти же полномочия были закреплены за департаментом экономики. «Передать департаменту инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области от департамента экономики полномочия, связанные с разработкой и реализацией региональных проектов „Системные меры по повышению производительности труда“, „Адресная поддержка производительности труда на предприятиях“», — говорится в документе. Руководители департаментов должны привести свои нормативные акты в соответствии с постановлением в течение 20 дней. По словам источника URA.RU в политической элите региона, перераспределение полномочий может усилить позиции директора департамента инвестполитики Антона Машукова. По официальной информации, изменения вносятся «для повышения эффективности государственного управления». Агентство также направило запрос в инфоцентр регионального правительства. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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