Губернатор Моор перекроил баланс сил в тюменском правительстве

Изменения усилят позиции главы департамента инвестполитики Антона Машукова Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полномочия по повышению производительности труда в тюменской экономике закрепили за региональным департаментом инвестполитики. Соответствующее постановление губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации. Ранее эти же полномочия были закреплены за департаментом экономики.

«Передать департаменту инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области от департамента экономики полномочия, связанные с разработкой и реализацией региональных проектов „Системные меры по повышению производительности труда“, „Адресная поддержка производительности труда на предприятиях“», — говорится в документе. Руководители департаментов должны привести свои нормативные акты в соответствии с постановлением в течение 20 дней.

По словам источника URA.RU в политической элите региона, перераспределение полномочий может усилить позиции директора департамента инвестполитики Антона Машукова. По официальной информации, изменения вносятся «для повышения эффективности государственного управления». Агентство также направило запрос в инфоцентр регионального правительства. Ответ на него ожидается.