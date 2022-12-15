Командующий Ракетных войск рассказал о неуязвимости «Сармата» перед всеми ПРО

16 декабря 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

«Сармат» неуязвим перед любыми ПРО Фото: Пресс-служба Роскосмоса новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В мире не существует противоракетной обороны (далее ПРО) способной противостоять российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат». Об этом рассказал командующий Ракетных войск генерал-полковник Сергей Каракаев. «Главная особенность — это система преодоления противоракетной обороны. Сегодня нет такой противоракетной обороны, нет ее завтра и еще, наверное, десятилетия этого не будет», — сообщил военачальник в эфире телеканала «Звезда». Помимо этого, Каракаев отметил основную особенность группировки Ракетных войск — это расположение. РВСН базируются практически на всей территории страны. В свою очередь маршруты боевого патрулирования войск растянулись на десятки тысяч километров. Ранее сообщалось, что ракета «Сармат» будет введена в эксплуатацию до конца 2022 года. Поставщиком нового российского вооружения стал государственный ракетный центр имени Макеева в Миассе (Челябинская область). На форуме «Армия-2022» между ними и Министерством обороны РФ подписан контракт на поставку ракет. Позже в Китае восхитились ракетой «Сармат». Ее мощность в 1600 раз превышает «Малыша», сброшенного на Херосиму. По мнению американских военачальников российская разработка представляет «главную военную угрозу» для США.

В мире не существует противоракетной обороны (далее ПРО) способной противостоять российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат». Об этом рассказал командующий Ракетных войск генерал-полковник Сергей Каракаев. «Главная особенность — это система преодоления противоракетной обороны. Сегодня нет такой противоракетной обороны, нет ее завтра и еще, наверное, десятилетия этого не будет», — сообщил военачальник в эфире телеканала «Звезда». Помимо этого, Каракаев отметил основную особенность группировки Ракетных войск — это расположение. РВСН базируются практически на всей территории страны. В свою очередь маршруты боевого патрулирования войск растянулись на десятки тысяч километров. Ранее сообщалось, что ракета «Сармат» будет введена в эксплуатацию до конца 2022 года. Поставщиком нового российского вооружения стал государственный ракетный центр имени Макеева в Миассе (Челябинская область). На форуме «Армия-2022» между ними и Министерством обороны РФ подписан контракт на поставку ракет. Позже в Китае восхитились ракетой «Сармат». Ее мощность в 1600 раз превышает «Малыша», сброшенного на Херосиму. По мнению американских военачальников российская разработка представляет «главную военную угрозу» для США.