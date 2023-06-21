Тюменские рестораторы будут кормить гостей морскими деликатесами в ущерб прибыли

21 июня 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

По словам тюменских рестораторов, за неделю отметился рост цен на креветки и лосось Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Тюменские рестораторы не будут повышать цены на готовые блюда, несмотря на увеличение стоимости продуктов. Об этом заявила предприниматель Ирина Щепелина. По ее словам, за последнюю неделю отметился рост цен на морепродукты — лосось и креветки. «Повышение, понижение цен мы обсуждаем каждую среду на планерке. Стоимость креветки повысилась на 4% по сравнению с прошлой неделей. На лосось есть ежегодное повышение цен летом, потому что в Мурманске, откуда сейчас поставляется охлажденная рыба, находятся два завода, и они по очереди закрываются на обслуживание. Стоимость лосося по сравнению с прошлой неделей повысилась на 30 рублей», — рассказала Ирина Щепелина. Ресторатор также добавляет, что, несмотря на колебание цен, стоимость готового блюда не изменится для гостей. Более того, предприниматели ищут варианты и новых поставщиков, чтобы минимизировать последствия удорожания продуктов.

Тюменские рестораторы не будут повышать цены на готовые блюда, несмотря на увеличение стоимости продуктов. Об этом заявила предприниматель Ирина Щепелина. По ее словам, за последнюю неделю отметился рост цен на морепродукты — лосось и креветки. «Повышение, понижение цен мы обсуждаем каждую среду на планерке. Стоимость креветки повысилась на 4% по сравнению с прошлой неделей. На лосось есть ежегодное повышение цен летом, потому что в Мурманске, откуда сейчас поставляется охлажденная рыба, находятся два завода, и они по очереди закрываются на обслуживание. Стоимость лосося по сравнению с прошлой неделей повысилась на 30 рублей», — рассказала Ирина Щепелина. Ресторатор также добавляет, что, несмотря на колебание цен, стоимость готового блюда не изменится для гостей. Более того, предприниматели ищут варианты и новых поставщиков, чтобы минимизировать последствия удорожания продуктов.