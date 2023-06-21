В УрФУ разъяснили, кого будут переселять в новые общежития возле Кольцово

В новые общежития Уральского федерального университета (УрФУ) возле аэропорта Кольцово смогут попасть студенты с высоким учебным и внеучебным рейтингом, но им предоставят право выбора. Об этом сообщает пресс-служба вуза в своем telegram-канале.
«Места в жилом фонде вуза будут распределены по рейтингу учебной, внеучебной и научной деятельности — лучшие по рейтингу ребята смогут выбирать, где им поселиться: близь университета или в Новокольцовском», — рассказали в вузе. Также сегодня студентам показали общественный центр с мультимедийными аудиториями, современный актовый зал и будущее место для проживания.
В Екатеринбурге построили общежития деревни Международного фестиваля университетского спорта, которые впоследствии перейдут к УрФУ. Студенты смогут поселиться в комнатах-студиях на 22 кв.м, в которых можно будет жить даже по одному.
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