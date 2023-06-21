В УрФУ разъяснили, кого будут переселять в новые общежития возле Кольцово

УрФУ: в новые общежития возле Кольцово будут заселять по рейтингу

21 июня 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Студенты смогут выбирать, где им жить — в старом или новом общежитии Фото: Московец Илья © URA.RU В новые общежития Уральского федерального университета (УрФУ) возле аэропорта Кольцово смогут попасть студенты с высоким учебным и внеучебным рейтингом, но им предоставят право выбора. Об этом сообщает пресс-служба вуза в своем telegram-канале. «Места в жилом фонде вуза будут распределены по рейтингу учебной, внеучебной и научной деятельности — лучшие по рейтингу ребята смогут выбирать, где им поселиться: близь университета или в Новокольцовском», — рассказали в вузе. Также сегодня студентам показали общественный центр с мультимедийными аудиториями, современный актовый зал и будущее место для проживания. В Екатеринбурге построили общежития деревни Международного фестиваля университетского спорта, которые впоследствии перейдут к УрФУ. Студенты смогут поселиться в комнатах-студиях на 22 кв.м, в которых можно будет жить даже по одному.

В новые общежития Уральского федерального университета (УрФУ) возле аэропорта Кольцово смогут попасть студенты с высоким учебным и внеучебным рейтингом, но им предоставят право выбора. Об этом сообщает пресс-служба вуза в своем telegram-канале. «Места в жилом фонде вуза будут распределены по рейтингу учебной, внеучебной и научной деятельности — лучшие по рейтингу ребята смогут выбирать, где им поселиться: близь университета или в Новокольцовском», — рассказали в вузе. Также сегодня студентам показали общественный центр с мультимедийными аудиториями, современный актовый зал и будущее место для проживания. В Екатеринбурге построили общежития деревни Международного фестиваля университетского спорта, которые впоследствии перейдут к УрФУ. Студенты смогут поселиться в комнатах-студиях на 22 кв.м, в которых можно будет жить даже по одному.