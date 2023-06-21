В Челябинске упал спрос на вторичное жилье в домах бизнес-класса

Спрос на вторичное жилье бизнес-класса снизился на 20% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в июне 2023 года по сравнению с мартом 2022 на 20% снизился спрос на вторичное жилье в домах бизнес-класса. Причем популярность «вторички» в данном сегменте продолжает падать. Об этом рассказала URA.RU президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В Челябинске в июне 2023 года по сравнению с мартом 2022 как минимум на 20% снизился спрос на вторичном рынке квартир бизнес-класса. В марте 2022 было продано максимальное количество дорогих объектов на „вторичке“, ведь тогда цены на новостройки уже поднялись, а на вторичную недвижимость оставались на прежнем уровне. Теперь же из стоимость почти сравнялась», — поделилась Шатрукова.

По ее словам, если говорить о центре Челябинска, на данный момент наблюдается небольшой разрыв между жильем бизнес-класса в черновой отделке на первичном рынке (100-120 тысяч рублей за квадратный метр) и жильем подобного уровня на вторичном рынке (120-150 тысяч рублей за квадратный метр). Имеются ввиду квартиры с ремонтом и отделкой.

По этой причине в южноуральской столице спрос растет именно на новостройки. На данный момент покупатели недвижимости в Челябинске предпочитают брать жилье на первичном рынке и делать недорогой ремонт под себя. Многие инвестируют деньги в первичную недвижимость для последующей сдачи объектов.