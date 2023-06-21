21 июня 2023

Курганская ФСБ рассекретила данные о предателе родины, который приехал из Киевской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
В Кургане рассекретили документы времен Великой Отечественной войны Фото:

Сотрудники курганской ФСБ опубликовали данные о предателе родины времен Великой Отечественной войны Николае Чепиге, который приехал в регион из Киевской области, чтобы скрыться от правосудия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного УФСБ.

«В Курганской области от правосудия скрывался уроженец Переяслав-Хмельницкого района Киевской области Николай Чепига. Он устроился лесорубом в местный лесопункт на станции Иковка. Осенью 1941 года добровольно поступил на службу в немецкую полицию своего села Выползки. Прослужил до отступления немцев в сентябре 1943-го», — указано в сообщении силового ведомства. В рассекреченных данных указано, что Чепига участвовал в облавах на партизан, отправлял на каторжные работы в Германию мирных жителей и военнопленных, арестовывал их семьи, отнимал скот, продукты и другое имущество у населения.

Список свидетелей, которые были вызваны на заседание военного трибунала Уральского Военного Округа, составил 17 человек. Чепигу 30 мая 1947 года приговорили к 25 годам заключения.

Ранее URA.RU писало, что в марте силовики опубликовали данные о местном предателе родины, который сдался в плен и стал полицаем. Предателя арестовали сотрудники УНКГБ по Курганской области. Его причастность к преступлениям нацистов подтвердили многочисленные свидетельские показания.

Курганская ФСБ рассекретила данные о предателе Родины, который приехал из Киевской области: фото
Курганские силовики опубликовали протокол допроса Чепыги
Фото:
Курганская ФСБ рассекретила данные о предателе Родины, который приехал из Киевской области: фото
Чепигу приговорили к 25 годам заключения
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники курганской ФСБ опубликовали данные о предателе родины времен Великой Отечественной войны Николае Чепиге, который приехал в регион из Киевской области, чтобы скрыться от правосудия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного УФСБ. «В Курганской области от правосудия скрывался уроженец Переяслав-Хмельницкого района Киевской области Николай Чепига. Он устроился лесорубом в местный лесопункт на станции Иковка. Осенью 1941 года добровольно поступил на службу в немецкую полицию своего села Выползки. Прослужил до отступления немцев в сентябре 1943-го», — указано в сообщении силового ведомства. В рассекреченных данных указано, что Чепига участвовал в облавах на партизан, отправлял на каторжные работы в Германию мирных жителей и военнопленных, арестовывал их семьи, отнимал скот, продукты и другое имущество у населения. Список свидетелей, которые были вызваны на заседание военного трибунала Уральского Военного Округа, составил 17 человек. Чепигу 30 мая 1947 года приговорили к 25 годам заключения. Ранее URA.RU писало, что в марте силовики опубликовали данные о местном предателе родины, который сдался в плен и стал полицаем. Предателя арестовали сотрудники УНКГБ по Курганской области. Его причастность к преступлениям нацистов подтвердили многочисленные свидетельские показания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...