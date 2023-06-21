В Кургане рассекретили документы времен Великой Отечественной войны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники курганской ФСБ опубликовали данные о предателе родины времен Великой Отечественной войны Николае Чепиге, который приехал в регион из Киевской области, чтобы скрыться от правосудия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областного УФСБ.

«В Курганской области от правосудия скрывался уроженец Переяслав-Хмельницкого района Киевской области Николай Чепига. Он устроился лесорубом в местный лесопункт на станции Иковка. Осенью 1941 года добровольно поступил на службу в немецкую полицию своего села Выползки. Прослужил до отступления немцев в сентябре 1943-го», — указано в сообщении силового ведомства. В рассекреченных данных указано, что Чепига участвовал в облавах на партизан, отправлял на каторжные работы в Германию мирных жителей и военнопленных, арестовывал их семьи, отнимал скот, продукты и другое имущество у населения.

Список свидетелей, которые были вызваны на заседание военного трибунала Уральского Военного Округа, составил 17 человек. Чепигу 30 мая 1947 года приговорили к 25 годам заключения.

Ранее URA.RU писало, что в марте силовики опубликовали данные о местном предателе родины, который сдался в плен и стал полицаем. Предателя арестовали сотрудники УНКГБ по Курганской области. Его причастность к преступлениям нацистов подтвердили многочисленные свидетельские показания.

Курганские силовики опубликовали протокол допроса Чепыги Фото: пресс-служба УФСБ России по Курганской области

Чепигу приговорили к 25 годам заключения Фото: пресс-служба УФСБ России по Курганской области