Главный синоптик Урала раскрыла, какой будет погода в «Ночь музыки»

В «Ночь музыки» в Екатеринбурге дождей не ожидается
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Фестиваль Ural music night - 2022. Екатеринбург, шарик, ночь музыки, ural music night
В «Ночь музыки» столбик термометра поднимется до 21 градуса Фото:

В день проведения екатеринбургского музыкального фестиваля «Ночь музыки» 23 июня в Свердловской области дождей не ожидается. Об этом заявила синоптик Уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Завтра осадки ослабеют и будут отмечаться не повсеместно, 23 июня — комфортный день. Осадков не ожидается. Предстоящие выходные дни 24—25 июня все же не обойдутся без кратковременного дождя», — сообщила Шепоренко.

При этом будет повышение температуры: 22 июня столбик термометра достигнет 17 градусов, 23—25 июня он поднимется до 21 градуса тепла. При этом в первой половине следующей недели погода ожидается умеренно теплой, но вероятны дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Свердловскую и Челябинскую области в ближайшие дни ожидает аномально холодная погода. Она будет ниже нормы на 6-8 градусов.

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В день проведения екатеринбургского музыкального фестиваля «Ночь музыки» 23 июня в Свердловской области дождей не ожидается. Об этом заявила синоптик Уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко. «Завтра осадки ослабеют и будут отмечаться не повсеместно, 23 июня — комфортный день. Осадков не ожидается. Предстоящие выходные дни 24—25 июня все же не обойдутся без кратковременного дождя», — сообщила Шепоренко. При этом будет повышение температуры: 22 июня столбик термометра достигнет 17 градусов, 23—25 июня он поднимется до 21 градуса тепла. При этом в первой половине следующей недели погода ожидается умеренно теплой, но вероятны дожди. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Свердловскую и Челябинскую области в ближайшие дни ожидает аномально холодная погода. Она будет ниже нормы на 6-8 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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