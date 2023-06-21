Вильфанд предупредил свердловчан и челябинцев об аномальной погоде

Свердловскую и Челябинскую области в ближайшие дни ожидает аномально холодная погода — ниже нормы на 6-8 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Оренбургскую, Кировскую, Свердловскую, Челябинскую области, Татарстан и Башкортостан, наоборот, ожидает холодная погода в ближайшие дни. Температура будет ниже нормы на 6-8 градусов», — заявил Вильфанд в беседе с ТАСС. Свердловчанам прогнозируют температуру не выше плюс 8-13 градусов.
Ранее Вильфанд рассказывал, что холодная погода на уровне значений апреля прогнозируется с 21 по 23 июня в Челябинской области. Дождливо и пасмурно обещали и в Свердловской области.
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