Вильфанд предупредил свердловчан и челябинцев об аномальной погоде

В Свердловской и Челябинской областях ожидается погода ниже нормы на 6-8 градусов

21 июня 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Температура будет ниже нормы на 6-8 градусов Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловскую и Челябинскую области в ближайшие дни ожидает аномально холодная погода — ниже нормы на 6-8 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Оренбургскую, Кировскую, Свердловскую, Челябинскую области, Татарстан и Башкортостан, наоборот, ожидает холодная погода в ближайшие дни. Температура будет ниже нормы на 6-8 градусов», — заявил Вильфанд в беседе с ТАСС. Свердловчанам прогнозируют температуру не выше плюс 8-13 градусов. Ранее Вильфанд рассказывал, что холодная погода на уровне значений апреля прогнозируется с 21 по 23 июня в Челябинской области. Дождливо и пасмурно обещали и в Свердловской области.

Свердловскую и Челябинскую области в ближайшие дни ожидает аномально холодная погода — ниже нормы на 6-8 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Оренбургскую, Кировскую, Свердловскую, Челябинскую области, Татарстан и Башкортостан, наоборот, ожидает холодная погода в ближайшие дни. Температура будет ниже нормы на 6-8 градусов», — заявил Вильфанд в беседе с ТАСС. Свердловчанам прогнозируют температуру не выше плюс 8-13 градусов. Ранее Вильфанд рассказывал, что холодная погода на уровне значений апреля прогнозируется с 21 по 23 июня в Челябинской области. Дождливо и пасмурно обещали и в Свердловской области.