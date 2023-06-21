На пикете недовольные граждане говорили с представителями администрации района Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми жители и председатель ТСЖ Фонтанной, 6 вышли на пикет из-за разбитой улицы Цветная. Жители добиваются ее ремонта уже 10 лет, но при этом никаких действий от администрации Свердловского района добиться не могут.

«Все эти годы неоднократно направлялись звонки, обращения, последние годы уже просто переписка с представителями администрации района, города. От нас от ТСЖ направлялись обращения к губернатору края, депутатам „Единой России“, в ТОС по этому вопросу», — заявил на пикете председатель ТСЖ Фонтанной, 6 Алексей Волков. По его словам, у администрации были ресурсы и время на благоустройство улицы, но она этим не занималась.

Основные претензии жителей сводятся к тому, что за территорией никто не следит, там бегают крысы, дорога разбита уже долгие года и по ней невозможно ходить. Сама улица располагается всего в километре от районной администрации и недалеко от центра города. Ежедневно по глубокой грязи ходят местные жители, которым нужно добираться до остановок, больниц, магазинов. Председатель ТСЖ сетует, что в ремонте дороги постоянно отказывают под разными предлогами.

Присутствующие на пикете представители районной администрации пообещали, что частично решат проблему. Они заявили, что в этом году власти готовы спланировать дорогу и отсыпать покрытие. Большего представители администрации пока не обещали.