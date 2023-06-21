Моор обсудил со студентами проблемы молодого поколения в Тюмени

Губернатор Моор рассмотрел различные проблемы молодежи города Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился c 60 победителями разных конкурсов и проектов. Вместе с ними он рассмотрел различные проблемы молодежи города. Одной из тем стали новые формы осмысленного ночного досуга и ночные автобусные маршруты. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале.

«Выполнил обещание, которое дал ребятам из Студенческого центра. Встретиться с победителями конкурса „Лидеры72“, чтобы устроить накануне Дня Молодежи большой мозговой штурм: какие проблемы есть у молодого поколения в Тюмени и как мы можем их решить. Сегодня реализовали эту идею. В зале собрались 60 победителей разных конкурсов и проектов.Поступило много предложений. Неожиданным стал запрос на „ночную“ жизнь. На новые формы осмысленного ночного досуга, ночные автобусные маршруты, работу молодежных пространств в режиме 24/7», — пишет губернатор.

Также обсудили создание велосипедных полос на проезжей части. Подняли тему адаптации приезжих студентов и создания программы, которая позволит им быстро влиться в городскую жизнь. Лучшие проекты будут взяты в работу, чтобы потом думать над их реализацией.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Моор рассказал о стратегической цели региона. Ей стала создание собственных коопераций университетов, которые позволят находить и развивать молодые таланты.