21 июня 2023

Пермяки за несколько часов собрали помощь для бойцов батальона «Барс»

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Посылка из Перми будет передана бойцам на передовой Фото:
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Жителям Перми потребовалось несколько часов, чтобы сформировать груз для помощи бойцам добровольческого батальона «Барс», которые принимают участие в специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали в региональном волонтерском сообществе.

«Вчера около 23:00 пришла информация, что одному батальону „Барс“ срочно нужна помощь. <…> Ночью сделали несколько звонков, обсудили состав груза. К 12 дня посылка была сформирована. Машина уходит сегодня», — написано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».

В состав груза вошли аптечки, носилки, маскировочные сети, сублимированные продукты, тушенка, средства гигиены, внешние аккумуляторы и зарядные устройства, сухие души, веревки, газовые горелки и многое другое. Общими усилиями удалось собрать девять коробок и четыре мешка.

Ранее бойцы СВО из Пермского края поблагодарили своих земляков и предприятия за помощь и поставку спецсредств на линию фронта. Видеозапись была опубликована в соцсети.

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Жителям Перми потребовалось несколько часов, чтобы сформировать груз для помощи бойцам добровольческого батальона «Барс», которые принимают участие в специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали в региональном волонтерском сообществе. «Вчера около 23:00 пришла информация, что одному батальону „Барс“ срочно нужна помощь. <…> Ночью сделали несколько звонков, обсудили состав груза. К 12 дня посылка была сформирована. Машина уходит сегодня», — написано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». В состав груза вошли аптечки, носилки, маскировочные сети, сублимированные продукты, тушенка, средства гигиены, внешние аккумуляторы и зарядные устройства, сухие души, веревки, газовые горелки и многое другое. Общими усилиями удалось собрать девять коробок и четыре мешка. Ранее бойцы СВО из Пермского края поблагодарили своих земляков и предприятия за помощь и поставку спецсредств на линию фронта. Видеозапись была опубликована в соцсети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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