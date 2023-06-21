Пермяки за несколько часов собрали помощь для бойцов батальона «Барс»

Посылка из Перми будет передана бойцам на передовой Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителям Перми потребовалось несколько часов, чтобы сформировать груз для помощи бойцам добровольческого батальона «Барс», которые принимают участие в специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали в региональном волонтерском сообществе.

«Вчера около 23:00 пришла информация, что одному батальону „Барс“ срочно нужна помощь. <…> Ночью сделали несколько звонков, обсудили состав груза. К 12 дня посылка была сформирована. Машина уходит сегодня», — написано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».

В состав груза вошли аптечки, носилки, маскировочные сети, сублимированные продукты, тушенка, средства гигиены, внешние аккумуляторы и зарядные устройства, сухие души, веревки, газовые горелки и многое другое. Общими усилиями удалось собрать девять коробок и четыре мешка.

Ранее бойцы СВО из Пермского края поблагодарили своих земляков и предприятия за помощь и поставку спецсредств на линию фронта. Видеозапись была опубликована в соцсети.