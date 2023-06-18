18 июня 2023

Бойцы СВО записали на видео благодарность пермякам за помощь

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Военнослужащие благодарят пермяков за тепловизоры (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы из Соликамска (Пермский край) поблагодарили своих земляков, городскую администрацию и предприятия за помощь и поставку на фронт тепловизионных прицелов. Видеозапись со словами благодарности опубликована в сообществе «За наших. Соликамск и не только» в соцсети «ВКонтакте».

Хотели бы поблагодарить жителей Соликамского района, администрацию и городские предприятия. Огромное спасибо за тепловизионные прицелы. Победа будет за нами», — произнес один из военнослужащих.

Автор поста отдельно отметил, что воюющие на фронте пермяки всегда позитивны и с боевым настроем. Он также выразил надежду на скорую встречу с бойцами и празднование победы.

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Бойцы из Соликамска (Пермский край) поблагодарили своих земляков, городскую администрацию и предприятия за помощь и поставку на фронт тепловизионных прицелов. Видеозапись со словами благодарности опубликована в сообществе «За наших. Соликамск и не только» в соцсети «ВКонтакте». Хотели бы поблагодарить жителей Соликамского района, администрацию и городские предприятия. Огромное спасибо за тепловизионные прицелы. Победа будет за нами», — произнес один из военнослужащих. Автор поста отдельно отметил, что воюющие на фронте пермяки всегда позитивны и с боевым настроем. Он также выразил надежду на скорую встречу с бойцами и празднование победы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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