Бойцы СВО записали на видео благодарность пермякам за помощь

19 июня 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Военнослужащие благодарят пермяков за тепловизоры (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы из Соликамска (Пермский край) поблагодарили своих земляков, городскую администрацию и предприятия за помощь и поставку на фронт тепловизионных прицелов. Видеозапись со словами благодарности опубликована в сообществе «За наших. Соликамск и не только» в соцсети «ВКонтакте». Хотели бы поблагодарить жителей Соликамского района, администрацию и городские предприятия. Огромное спасибо за тепловизионные прицелы. Победа будет за нами», — произнес один из военнослужащих. Автор поста отдельно отметил, что воюющие на фронте пермяки всегда позитивны и с боевым настроем. Он также выразил надежду на скорую встречу с бойцами и празднование победы.

Бойцы из Соликамска (Пермский край) поблагодарили своих земляков, городскую администрацию и предприятия за помощь и поставку на фронт тепловизионных прицелов. Видеозапись со словами благодарности опубликована в сообществе «За наших. Соликамск и не только» в соцсети «ВКонтакте». Хотели бы поблагодарить жителей Соликамского района, администрацию и городские предприятия. Огромное спасибо за тепловизионные прицелы. Победа будет за нами», — произнес один из военнослужащих. Автор поста отдельно отметил, что воюющие на фронте пермяки всегда позитивны и с боевым настроем. Он также выразил надежду на скорую встречу с бойцами и празднование победы.