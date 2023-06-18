Бойцы СВО записали на видео благодарность пермякам за помощь

Бойцы из Соликамска (Пермский край) поблагодарили своих земляков, городскую администрацию и предприятия за помощь и поставку на фронт тепловизионных прицелов. Видеозапись со словами благодарности опубликована в сообществе «За наших. Соликамск и не только» в соцсети «ВКонтакте».
Хотели бы поблагодарить жителей Соликамского района, администрацию и городские предприятия. Огромное спасибо за тепловизионные прицелы. Победа будет за нами», — произнес один из военнослужащих.
Автор поста отдельно отметил, что воюющие на фронте пермяки всегда позитивны и с боевым настроем. Он также выразил надежду на скорую встречу с бойцами и празднование победы.
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