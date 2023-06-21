В Екатеринбурге побит температурный рекорд, державшийся с 1886 года

В Екатеринбурге минувший день, 21 июня, стал самым холодным 21 июня за 143 года. Кроме того, в этот день температура воздуха стала самой низкой в третьей декаде июня с 1886 года, заявил метеоролог Алексей Пулин.
«21 июня в Екатеринбурге стал самым холодным за 143 года, за более ранний срок просто нет данных. Также этот день стал самым холодным в третьей декаде июня, рекорд держался с 1886 года», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Сравнение идет по среднесуточной температуре в сутках.
Ранее Пулин заявлял, что в Екатеринбурге 4 июня стал самым теплым днем 4 июня за последние 143 года. Температурный рекорд держался с 1880 года.
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