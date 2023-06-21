В Екатеринбурге побит температурный рекорд, державшийся с 1886 года

В Екатеринбурге 21 июня стал самым холодным днем за 143 года

22 июня 2023 в 01:28 Размер текста - 17 +

Температурный рекорд держался с 1886 года, заявил синоптик Алексей Пулин Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге минувший день, 21 июня, стал самым холодным 21 июня за 143 года. Кроме того, в этот день температура воздуха стала самой низкой в третьей декаде июня с 1886 года, заявил метеоролог Алексей Пулин. «21 июня в Екатеринбурге стал самым холодным за 143 года, за более ранний срок просто нет данных. Также этот день стал самым холодным в третьей декаде июня, рекорд держался с 1886 года», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Сравнение идет по среднесуточной температуре в сутках. Ранее Пулин заявлял, что в Екатеринбурге 4 июня стал самым теплым днем 4 июня за последние 143 года. Температурный рекорд держался с 1880 года.

В Екатеринбурге минувший день, 21 июня, стал самым холодным 21 июня за 143 года. Кроме того, в этот день температура воздуха стала самой низкой в третьей декаде июня с 1886 года, заявил метеоролог Алексей Пулин. «21 июня в Екатеринбурге стал самым холодным за 143 года, за более ранний срок просто нет данных. Также этот день стал самым холодным в третьей декаде июня, рекорд держался с 1886 года», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Сравнение идет по среднесуточной температуре в сутках. Ранее Пулин заявлял, что в Екатеринбурге 4 июня стал самым теплым днем 4 июня за последние 143 года. Температурный рекорд держался с 1880 года.