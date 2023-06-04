04 июня 2023

В Екатеринбурге побили температурный рекорд, который держался с 19 века

В Екатеринбурге 4 июня стало самым теплым днем за последние 143 года
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге 4 июня дневной максимум составил 34.2 градуса тепла Фото:

В Екатеринбурге 4 июня зафиксировали самый теплый день за последние 143 года. По словам синоптика Алексея Пулина, температурный рекорд держался с 1880 года.

«В Екатеринбурге отмечена самая высокая на данный момент температура воздуха в 2023 году. Среднесуточная температура: 24.8 (+9.6 к норме) градуса — самый теплый день 4 июня как минимум за 143 года», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Кроме этого, синоптик сообщил, что дневной максимум 4 июня составил 34.2 градуса тепла. Это суточный рекорд максимальной температуры, предыдущий держался с 1936, уверяет Пулин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область придет холодный фронт, а поступление влаги приведет к дождям в регионе. Также агентство рассказывало, что грозы на волне полярного фронта отмечаются на юго-востоке Пермского края и в Свердловской области.

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В Екатеринбурге 4 июня зафиксировали самый теплый день за последние 143 года. По словам синоптика Алексея Пулина, температурный рекорд держался с 1880 года. «В Екатеринбурге отмечена самая высокая на данный момент температура воздуха в 2023 году. Среднесуточная температура: 24.8 (+9.6 к норме) градуса — самый теплый день 4 июня как минимум за 143 года», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Кроме этого, синоптик сообщил, что дневной максимум 4 июня составил 34.2 градуса тепла. Это суточный рекорд максимальной температуры, предыдущий держался с 1936, уверяет Пулин. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область придет холодный фронт, а поступление влаги приведет к дождям в регионе. Также агентство рассказывало, что грозы на волне полярного фронта отмечаются на юго-востоке Пермского края и в Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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