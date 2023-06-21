Econimist: полномочия генсека НАТО Столтенберга хотят продлить еще на год

Глава Минобороны Британии: США хотят на год продлить полномочия генсека НАТО Столтенберга

22 июня 2023 в 05:26 Размер текста - 17 +

Полномочия Йенса Столтенберга завершаются в сентябре 2023 года Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В США хотят еще на год продлить полномочия действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, чей срок истекает 30 сентября 2023 года. Об этом сообщил глава Минобороны Британии Бен Уоллес. «По его словам, до недавнего времени он рассчитывал, что сам сможет сменить Столтенберга на должности генсека альянса. Но „этого не произойдет“, поскольку США настаивают на кандидатуре норвежца», — цитирует мнение Уоллеса журнал Economist . Ранее Столтенберг сам сообщал о том, что планирует покинуть свой пост осенью 2023 года. Он прослужил в этой должности почти девять лет. Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что его надежды стать следующим генеральным секретарем НАТО не сбудутся, так как самые влиятельные люди в НАТО желают видеть на этой должности премьера Нидерландов Марка Рютте, пишет МК.RU .

В США хотят еще на год продлить полномочия действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, чей срок истекает 30 сентября 2023 года. Об этом сообщил глава Минобороны Британии Бен Уоллес. «По его словам, до недавнего времени он рассчитывал, что сам сможет сменить Столтенберга на должности генсека альянса. Но „этого не произойдет“, поскольку США настаивают на кандидатуре норвежца», — цитирует мнение Уоллеса журнал Economist. Ранее Столтенберг сам сообщал о том, что планирует покинуть свой пост осенью 2023 года. Он прослужил в этой должности почти девять лет. Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что его надежды стать следующим генеральным секретарем НАТО не сбудутся, так как самые влиятельные люди в НАТО желают видеть на этой должности премьера Нидерландов Марка Рютте, пишет МК.RU.