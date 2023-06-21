Командир «Перун»: при виде танков Т-90М украинцы зарываются в землю

22 июня 2023 в 05:31 Размер текста - 17 +

За счет теплозащитного кожуха противник «плохо замечает» этот танк Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Огненная мощь российских танков Т-90М, настолько велика, что заставляет украинцев зарываться в землю в надежде не оказаться под его ударом. Об этом рассказал командир такой машины с позывным «Перун». «Огневая мощь российских танков Т-90М, которые в ходе СВО поддерживают штурмовые подразделения, настолько велика, что по радиоперехватам не раз слышали, что когда мы выезжаем на работу, противник просто начинал куда-то в землю зарываться, чтобы мы его не заметили», — передают слова командира журналисты РИА Новости. Командир с позывным «Перун» добавил, что за счет теплозащитного кожуха противник «плохо замечает» этот танк, особенно в свои тепловизионные прицелы. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшим в мире. Российский лидер добавил, что точность и защищенность танка выше, чем у любых аналогов.

Огненная мощь российских танков Т-90М, настолько велика, что заставляет украинцев зарываться в землю в надежде не оказаться под его ударом. Об этом рассказал командир такой машины с позывным «Перун». «Огневая мощь российских танков Т-90М, которые в ходе СВО поддерживают штурмовые подразделения, настолько велика, что по радиоперехватам не раз слышали, что когда мы выезжаем на работу, противник просто начинал куда-то в землю зарываться, чтобы мы его не заметили», — передают слова командира журналисты РИА Новости. Командир с позывным «Перун» добавил, что за счет теплозащитного кожуха противник «плохо замечает» этот танк, особенно в свои тепловизионные прицелы. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшим в мире. Российский лидер добавил, что точность и защищенность танка выше, чем у любых аналогов.