21 июня 2023

Командир «Перун»: при виде танков Т-90М украинцы зарываются в землю

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, танк, т-90м
За счет теплозащитного кожуха противник «плохо замечает» этот танк Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Огненная мощь российских танков Т-90М, настолько велика, что заставляет украинцев зарываться в землю в надежде не оказаться под его ударом. Об этом рассказал командир такой машины с позывным «Перун».

«Огневая мощь российских танков Т-90М, которые в ходе СВО поддерживают штурмовые подразделения, настолько велика, что по радиоперехватам не раз слышали, что когда мы выезжаем на работу, противник просто начинал куда-то в землю зарываться, чтобы мы его не заметили», — передают слова командира журналисты РИА Новости. Командир с позывным «Перун» добавил, что за счет теплозащитного кожуха противник «плохо замечает» этот танк, особенно в свои тепловизионные прицелы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшим в мире. Российский лидер добавил, что точность и защищенность танка выше, чем у любых аналогов.

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Огненная мощь российских танков Т-90М, настолько велика, что заставляет украинцев зарываться в землю в надежде не оказаться под его ударом. Об этом рассказал командир такой машины с позывным «Перун». «Огневая мощь российских танков Т-90М, которые в ходе СВО поддерживают штурмовые подразделения, настолько велика, что по радиоперехватам не раз слышали, что когда мы выезжаем на работу, противник просто начинал куда-то в землю зарываться, чтобы мы его не заметили», — передают слова командира журналисты РИА Новости. Командир с позывным «Перун» добавил, что за счет теплозащитного кожуха противник «плохо замечает» этот танк, особенно в свои тепловизионные прицелы. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшим в мире. Российский лидер добавил, что точность и защищенность танка выше, чем у любых аналогов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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