Путин назвал лучший в мире танк

Российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшим в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Т-90 „Прорыв“ — лучший танк в мире. Он как только на позиции выходит — все. Там некому ничего делать», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Президент добавил, что точность и защищенность танка выше, чем у любых аналогов.
Ранее стало известно, что экипаж Т-90 уничтожил группу противника при ротации в ЛНР, передает телеканал 360. Военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко заявил, что российский танк может с легкостью победить немецкий Leopard, пишет «Национальная служба новостей».
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