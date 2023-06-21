21 июня 2023

Военный эксперт Дандыкин раскрыл потери ВСУ на первом этапе контрнаступления

Военный эксперт Дандыкин: Украина потеряла три бригады ВФУ на первом этапе контрнаступления
© Служба новостей «URA.RU»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Украинским войскам не удалось прорвать линию боевого соприкосновения на юге, заявил Дандыкин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина на первом этапе контрнаступления потеряла три-четыре полноценные бригады ВФУ из девяти. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Это три-четыре полноценные бригады Вооруженных формирований Украины из тех девяти, которые были. Это очень большие потери украинских сил. Никто такого не ожидал, и сам президент Украины Владимир Зеленский, который умеет врать, сказал, что это не Голливуд, и тут все сложно», — передают слова Василия Дандыкина «Известия». Он отметил, что украинским войскам не удалось прорвать линию боевого соприкосновения на юге, на севере начали продвижение ВС РФ.

Ранее западные обозреватели предположили, что контрнаступление ВСУ может превратиться в долгую и разорительную мясорубку для украинских военных. По их мнению, самым непростым ВСУ могут стать российские минные поля, передает телеканал 360.

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Украина на первом этапе контрнаступления потеряла три-четыре полноценные бригады ВФУ из девяти. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин. «Это три-четыре полноценные бригады Вооруженных формирований Украины из тех девяти, которые были. Это очень большие потери украинских сил. Никто такого не ожидал, и сам президент Украины Владимир Зеленский, который умеет врать, сказал, что это не Голливуд, и тут все сложно», — передают слова Василия Дандыкина «Известия». Он отметил, что украинским войскам не удалось прорвать линию боевого соприкосновения на юге, на севере начали продвижение ВС РФ. Ранее западные обозреватели предположили, что контрнаступление ВСУ может превратиться в долгую и разорительную мясорубку для украинских военных. По их мнению, самым непростым ВСУ могут стать российские минные поля, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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