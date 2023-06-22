Врач рассказала, какие виды алкоголя могут быть полезны для здоровья

Гастроэнтеролог Сумарокова: вино, коньяк и водка имеют полезные для организма свойства

Вино препятствует возникновению кариеса, сказала Анастасия Сумарокова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Зачастую алкоголь вреден для здоровья, однако некоторые его виды, в небольших дозах, имеют полезные свойства. Например, вино, которое может бороться с бактериями. Об этом рассказала семейный терапевт, гастроэнтеролог и нутрициолог Анастасия Сумарокова.

«Вино — это, по сути, перебродивший виноградный сок. Напиток оказывает четко выраженное антибактериальное действие. Например, проантоцианин убивает ряд опасных для организма бактерий, в том числе и тех, что разрушают зубную эмаль, тем самым препятствуют возникновению кариеса», — заявила Анастасия Сумарокова « Газете.Ru ». Также она отметила, что напиток является антиоксидантом и положительно влияет на кровообращение. Также вино защищает от множества патологических заболеваний, улучшает пищеварение и помогает усваивать белок.

При этом специалист посоветовала выбирать сухое или полусухое вино. А полезен напиток, по ее словам, только при употреблении в небольшого количества. Поэтому нутрициолог порекомендовала мужчинам ограничиваться одним бокалом от 100 до 150 миллилитров, а женщинам половиной бокала от 50 до 75 миллилитров.

Сумарокова также назвала полезным коньяк. Она заявила, что он укрепляет иммунную систему, а также снимает спазмы. По ее словам, ограничиваться стоит дозой от 50 до 80 миллилитров в день. Кроме того, гастроэнтеролог сообщила о полезных свойствах водки. Она подчеркнула, что напиток не содержит сахаров и имеет минимальное количество вредных химических ингредиентов. «Водка может бороться с бактериями и вирусами, имеет мощный антисептический эффект, улучшает пищеварение. Главное строго ограничивать ее дозу», — резюмировала терапевт.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев в беседе с URA.RU заявил, что алкоголь в небольших дозах необходим человеку для хорошей работы сосудов и поддержания психического здоровья. По его словам, полный отказ от алкоголя не будет слишком полезен для человека.