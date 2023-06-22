Как сэкономить на выпускном и не обидеть ребенка

22 июня 2023 в 09:11 Размер текста - 17 +

Платье следует выбирать с учетом того, что оно будет использоваться после выпускного вечера Фото: Размик Закарян © URA.RU Вскоре состоятся выпускные вечера, которые всегда отмечаются с большим размахом: дорогие наряды, лимузины, фейерверки, концерты и цветы для учителей. Тем не менее, провести этот праздник можно и бюджетно, не затрачивая колоссальные суммы. URA.RU предлагает некоторые варианты, которые помогут достойно провести выпускной и при этом сэкономить. Платье и костюм Выбор наряда на выпускной — сложная задача для выпускниц. Вечерние платья стоят от 7 тысяч рублей, а оригинальные из дорогой ткани — до 70 тысяч. Лучше выбрать платье, которое можно носить после выпускного. Костюмы для юношей также не дешевы, но целесообразны. Можно сэкономить, взяв наряд напрокат в салонах или на сайтах объявлений — от 400 рублей. Укладка и макияж Укладка и макияж для завершения образа стоят от четырех до восьми тысяч рублей. Молодого человека можно собрать за примерно одну тысячу рублей. Можно найти начинающего мастера по объявлению, либо потренироваться и сделать образ самостоятельно. Сейчас в моде несложные прически — пучки и низкие хвосты. Объемные локоны не в моде и сложны для самостоятельного создания. Обувь Покупка обуви на сайтах бесплатных объявлений гораздо выгоднее, чем в магазинах. Например, туфли для выпускного в магазине стоят в среднем две тысячи рублей, в то время как в Интернете их можно найти за 500 рублей. Кроме того, можно попросить у друзей или родственников праздничную обувь, которую они надевали всего несколько раз, чтобы не тратиться на новые туфли. Цветы учителям Подарок учителям в виде большого количества цветов является непрактичным. Лучше собрать деньги и купить запоминающийся подарок, либо сделать его своими руками, чтобы он всегда напоминал об учениках. Одного хорошего букета, подаренного от всего класса, будет достаточно. Салют и украшение зала Запуск салютов и фейерверков является дополнительной услугой, цена которой начинается от десяти тысяч рублей. Однако, длительность наслаждения этим зрелищем не превышает десяти минут, и после этого никто не пересматривает видео с запуском салюта. Украшение актового зала в школе также оплачивается из родительского бюджета. Чаще всего родители обращаются в агентства, чтобы оформить место проведения праздника воздушными шарами, заплатив за это от пяти до 20 тысяч рублей. Однако, если в родительском комитете есть люди, которые имеют свободное время, то можно выделить один-два дня, собраться и сделать оформление самостоятельно. Место для банкета не является главным Роль места проведения банкета не главная. Организация выпускных в дорогих ресторанах популярна с 90-х годов, но расходы на это могут быть выше, чем на наряд и аксессуары. Вместо этого, лучше создать эмоциональную атмосферу, а не тратиться на роскошь. Можно провести выпускной на природе, арендовав беседки и террасы, ближе к воде с пристанью, которую можно украсить иллюминацией. Специалисты советуют сэкономить на выпускном, организовав общее мероприятие для учеников разных школ. Общегородской выпускной упрощает и удешевляет празднование. Родители могут договориться с администрацией школы и провести празднование там, чтобы сэкономить на аренде помещения и еде. На чем нельзя экономить Подростки переживают сложный переходный возраст в 16-17 лет. Выпускной вечер может быть важнее, чем получение аттестата. Родители могут отказаться оплатить развлекательную программу, что расстроит ребенка. Важно обсудить пожелания и возможности заранее, включая выбор одежды. Нельзя запрещать что-либо подросткам, лучше выслушать их аргументы и обосновать свое мнение. Согласно информации, предоставленной URA.RU стилистом Анастасией Барановой, наряд на выпускной в Перми может стоить от тысячи до 45 тысяч рублей. В масс-маркете можно найти платья среднего качества от трех до восьми тысяч рублей. Выпускной — это особый праздник, который является одновременно самым долгожданным, грустным и первым взрослым для многих. Специалист по нарядам, fashion-стилист и основатель онлайн-школы Polistyle Ольга Смит дала несколько советов по поводу того, как правильно подойти к выбору прически и наряда, передают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вскоре состоятся выпускные вечера, которые всегда отмечаются с большим размахом: дорогие наряды, лимузины, фейерверки, концерты и цветы для учителей. Тем не менее, провести этот праздник можно и бюджетно, не затрачивая колоссальные суммы. URA.RU предлагает некоторые варианты, которые помогут достойно провести выпускной и при этом сэкономить. Выбор наряда на выпускной — сложная задача для выпускниц. Вечерние платья стоят от 7 тысяч рублей, а оригинальные из дорогой ткани — до 70 тысяч. Лучше выбрать платье, которое можно носить после выпускного. Костюмы для юношей также не дешевы, но целесообразны. Можно сэкономить, взяв наряд напрокат в салонах или на сайтах объявлений — от 400 рублей. Укладка и макияж для завершения образа стоят от четырех до восьми тысяч рублей. Молодого человека можно собрать за примерно одну тысячу рублей. Можно найти начинающего мастера по объявлению, либо потренироваться и сделать образ самостоятельно. Сейчас в моде несложные прически — пучки и низкие хвосты. Объемные локоны не в моде и сложны для самостоятельного создания. Покупка обуви на сайтах бесплатных объявлений гораздо выгоднее, чем в магазинах. Например, туфли для выпускного в магазине стоят в среднем две тысячи рублей, в то время как в Интернете их можно найти за 500 рублей. Кроме того, можно попросить у друзей или родственников праздничную обувь, которую они надевали всего несколько раз, чтобы не тратиться на новые туфли. Подарок учителям в виде большого количества цветов является непрактичным. Лучше собрать деньги и купить запоминающийся подарок, либо сделать его своими руками, чтобы он всегда напоминал об учениках. Одного хорошего букета, подаренного от всего класса, будет достаточно. Запуск салютов и фейерверков является дополнительной услугой, цена которой начинается от десяти тысяч рублей. Однако, длительность наслаждения этим зрелищем не превышает десяти минут, и после этого никто не пересматривает видео с запуском салюта. Украшение актового зала в школе также оплачивается из родительского бюджета. Чаще всего родители обращаются в агентства, чтобы оформить место проведения праздника воздушными шарами, заплатив за это от пяти до 20 тысяч рублей. Однако, если в родительском комитете есть люди, которые имеют свободное время, то можно выделить один-два дня, собраться и сделать оформление самостоятельно. Роль места проведения банкета не главная. Организация выпускных в дорогих ресторанах популярна с 90-х годов, но расходы на это могут быть выше, чем на наряд и аксессуары. Вместо этого, лучше создать эмоциональную атмосферу, а не тратиться на роскошь. Можно провести выпускной на природе, арендовав беседки и террасы, ближе к воде с пристанью, которую можно украсить иллюминацией. Специалисты советуют сэкономить на выпускном, организовав общее мероприятие для учеников разных школ. Общегородской выпускной упрощает и удешевляет празднование. Родители могут договориться с администрацией школы и провести празднование там, чтобы сэкономить на аренде помещения и еде. Подростки переживают сложный переходный возраст в 16-17 лет. Выпускной вечер может быть важнее, чем получение аттестата. Родители могут отказаться оплатить развлекательную программу, что расстроит ребенка. Важно обсудить пожелания и возможности заранее, включая выбор одежды. Нельзя запрещать что-либо подросткам, лучше выслушать их аргументы и обосновать свое мнение. Согласно информации, предоставленной URA.RU стилистом Анастасией Барановой, наряд на выпускной в Перми может стоить от тысячи до 45 тысяч рублей. В масс-маркете можно найти платья среднего качества от трех до восьми тысяч рублей. Выпускной — это особый праздник, который является одновременно самым долгожданным, грустным и первым взрослым для многих. Специалист по нарядам, fashion-стилист и основатель онлайн-школы Polistyle Ольга Смит дала несколько советов по поводу того, как правильно подойти к выбору прически и наряда, передают «Дни.ру».