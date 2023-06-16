В Салехарде прошел первый общегородской выпускной. Фото

17 июня 2023 в 22:38 Размер текста - 17 +

Общегородской выпускной может стать хорошей традицией Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) прошел первый общегородской выпускной, который может стать новой традицией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Сегодняшний общегородской выпускной был настоящим праздником и, как полагается, навеял всем нам воспоминания. Как считаете, Салехард заложил сегодня новую окружную традицию?» — написали в пресс-службе мэрии в Telegram. В администрации добавили, что первый выпускной ребята из Салехарда праздновали 86 лет назад, тогда аттестаты получили всего 12 девятиклассников. В этом году документы об окончании школы выдали 320 ученикам. Ранее стало известно, что для проведения праздника в субботу перекрыли движение транспорта. Об этом сообщили в ОМВД по Салехарду. Аттестаты получили 320 выпускников Пресс-служба администрации Салехарда

В Салехарде (ЯНАО) прошел первый общегородской выпускной, который может стать новой традицией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Сегодняшний общегородской выпускной был настоящим праздником и, как полагается, навеял всем нам воспоминания. Как считаете, Салехард заложил сегодня новую окружную традицию?» — написали в пресс-службе мэрии в Telegram. В администрации добавили, что первый выпускной ребята из Салехарда праздновали 86 лет назад, тогда аттестаты получили всего 12 девятиклассников. В этом году документы об окончании школы выдали 320 ученикам. Ранее стало известно, что для проведения праздника в субботу перекрыли движение транспорта. Об этом сообщили в ОМВД по Салехарду.