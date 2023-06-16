В Салехарде (ЯНАО) прошел первый общегородской выпускной, который может стать новой традицией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Сегодняшний общегородской выпускной был настоящим праздником и, как полагается, навеял всем нам воспоминания. Как считаете, Салехард заложил сегодня новую окружную традицию?» — написали в пресс-службе мэрии в Telegram.
В администрации добавили, что первый выпускной ребята из Салехарда праздновали 86 лет назад, тогда аттестаты получили всего 12 девятиклассников. В этом году документы об окончании школы выдали 320 ученикам.
Ранее стало известно, что для проведения праздника в субботу перекрыли движение транспорта. Об этом сообщили в ОМВД по Салехарду.
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