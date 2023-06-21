21 июня 2023

Жители ЯНАО за две недели обогатили жуликов на десятки миллионов

Прокуратура: за два недели с банковских карт жителей ЯНАО похитили 23 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В общей сложности жители ЯНАО «подарили» мошенникам больше 20 миллионов рублей Фото:

Жители ЯНАО за первые две недели июня обогатили мошенников на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа. Злоумышленники вымогали деньги у потерпевших, совершая звонки и требуя перевести средства с банковских карт.

«Несмотря на еженедельные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с хищениями средств граждан посредством информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с банковских карт и электронных средств платежа не уменьшается. Так, с 1 по 15 июня зарегистрировано 71 такое преступление, ущерб от которых превысил 23,4 млн рублей», — сообщают в ведомстве.

Наиболее крупную сумму — три с половиной миллиона рублей — перевела мошенникам жительница Нового Уренгоя. Злоумышленники под видом полиции и банковских служащих обманом убедили девушку оформить кредит и перевести средства на поддельные счета.

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Жители ЯНАО за первые две недели июня обогатили мошенников на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа. Злоумышленники вымогали деньги у потерпевших, совершая звонки и требуя перевести средства с банковских карт. «Несмотря на еженедельные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с хищениями средств граждан посредством информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с банковских карт и электронных средств платежа не уменьшается. Так, с 1 по 15 июня зарегистрировано 71 такое преступление, ущерб от которых превысил 23,4 млн рублей», — сообщают в ведомстве. Наиболее крупную сумму — три с половиной миллиона рублей — перевела мошенникам жительница Нового Уренгоя. Злоумышленники под видом полиции и банковских служащих обманом убедили девушку оформить кредит и перевести средства на поддельные счета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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