Жители ЯНАО за две недели обогатили жуликов на десятки миллионов

Прокуратура: за два недели с банковских карт жителей ЯНАО похитили 23 млн рублей

22 июня 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

В общей сложности жители ЯНАО «подарили» мошенникам больше 20 миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители ЯНАО за первые две недели июня обогатили мошенников на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа. Злоумышленники вымогали деньги у потерпевших, совершая звонки и требуя перевести средства с банковских карт. «Несмотря на еженедельные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с хищениями средств граждан посредством информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с банковских карт и электронных средств платежа не уменьшается. Так, с 1 по 15 июня зарегистрировано 71 такое преступление, ущерб от которых превысил 23,4 млн рублей», — сообщают в ведомстве. Наиболее крупную сумму — три с половиной миллиона рублей — перевела мошенникам жительница Нового Уренгоя. Злоумышленники под видом полиции и банковских служащих обманом убедили девушку оформить кредит и перевести средства на поддельные счета.

Жители ЯНАО за первые две недели июня обогатили мошенников на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа. Злоумышленники вымогали деньги у потерпевших, совершая звонки и требуя перевести средства с банковских карт. «Несмотря на еженедельные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с хищениями средств граждан посредством информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с банковских карт и электронных средств платежа не уменьшается. Так, с 1 по 15 июня зарегистрировано 71 такое преступление, ущерб от которых превысил 23,4 млн рублей», — сообщают в ведомстве. Наиболее крупную сумму — три с половиной миллиона рублей — перевела мошенникам жительница Нового Уренгоя. Злоумышленники под видом полиции и банковских служащих обманом убедили девушку оформить кредит и перевести средства на поддельные счета.