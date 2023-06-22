В Ростовской области горит склад на рынке на площади две тысячи квадратов. Видео

22 июня 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Пожару присвоен второй ранг сложности, заявили в МЧС (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU В Аксайском районе Ростовской области горит склад на рынке. По сообщениям регионального ГУ МЧС, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. «Площадь пожара две тысячи квадратных метров. Огнем охвачен склад на рынке в поселке Янтарный Аксайского района Ростовской области», — сообщается в telegram-канале МЧС по Ростовской области. Там добавили, что пожарные работают по повышенному рангу. В 06:34 поступила информация о возгорании. К тушению пожара привлечены 63 человека и 21 единица техники. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. На место пожара направлен пожарный поезд, заключили в МЧС.

В Аксайском районе Ростовской области горит склад на рынке. По сообщениям регионального ГУ МЧС, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. «Площадь пожара две тысячи квадратных метров. Огнем охвачен склад на рынке в поселке Янтарный Аксайского района Ростовской области», — сообщается в telegram-канале МЧС по Ростовской области. Там добавили, что пожарные работают по повышенному рангу. В 06:34 поступила информация о возгорании. К тушению пожара привлечены 63 человека и 21 единица техники. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. На место пожара направлен пожарный поезд, заключили в МЧС.