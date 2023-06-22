Пожару присвоен второй ранг сложности, заявили в МЧС (архивное фото)
В Аксайском районе Ростовской области горит склад на рынке. По сообщениям регионального ГУ МЧС, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров.
«Площадь пожара две тысячи квадратных метров. Огнем охвачен склад на рынке в поселке Янтарный Аксайского района Ростовской области», — сообщается в
В 06:34 поступила информация о возгорании. К тушению пожара привлечены 63 человека и 21 единица техники. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. На место пожара направлен пожарный поезд, заключили в МЧС.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!