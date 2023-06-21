Депутаты отдают часть полномочий мэрии Перми краевым властям

Управлением дорожным движением в Перми займутся краевые власти Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Депутаты законодательного собрания Пермского края согласились передать на региональный уровень полномочия мэрии Перми по организации дорожного движения в городе. Проект решения принят в первом чтении на пленарном заседании, сегодня же он будет одобрен и во втором, передает корреспондент URA.RU.

«Это полномочия по содержанию и установке дорожных знаков, средств фото- и видеофиксации, организации и обеспечения безопасности», — пояснил на заседании министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков. Депутаты одобрили предложение.

Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Перми добровольно отдала краевому правительству полномочия в сфере дорожной деятельности. Соответствующий законопроект в мае внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Передача полномочий позволит избавиться от дублирования, говорили в правительстве. После передачи полномочий на краевом уровне будет создан единый центр, который будет «обеспечивать полный цикл безопасности дорожного движения в пермской агломерации».