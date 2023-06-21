21 июня 2023

Депутаты отдают часть полномочий мэрии Перми краевым властям

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, перекресток, перекресток с круговым движением, автомобиль полиции
Управлением дорожным движением в Перми займутся краевые власти Фото:

Депутаты законодательного собрания Пермского края согласились передать на региональный уровень полномочия мэрии Перми по организации дорожного движения в городе. Проект решения принят в первом чтении на пленарном заседании, сегодня же он будет одобрен и во втором, передает корреспондент URA.RU.

«Это полномочия по содержанию и установке дорожных знаков, средств фото- и видеофиксации, организации и обеспечения безопасности», — пояснил на заседании министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков. Депутаты одобрили предложение.

Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Перми добровольно отдала краевому правительству полномочия в сфере дорожной деятельности. Соответствующий законопроект в мае внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Передача полномочий позволит избавиться от дублирования, говорили в правительстве. После передачи полномочий на краевом уровне будет создан единый центр, который будет «обеспечивать полный цикл безопасности дорожного движения в пермской агломерации».

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Депутаты законодательного собрания Пермского края согласились передать на региональный уровень полномочия мэрии Перми по организации дорожного движения в городе. Проект решения принят в первом чтении на пленарном заседании, сегодня же он будет одобрен и во втором, передает корреспондент URA.RU. «Это полномочия по содержанию и установке дорожных знаков, средств фото- и видеофиксации, организации и обеспечения безопасности», — пояснил на заседании министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков. Депутаты одобрили предложение. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Перми добровольно отдала краевому правительству полномочия в сфере дорожной деятельности. Соответствующий законопроект в мае внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Передача полномочий позволит избавиться от дублирования, говорили в правительстве. После передачи полномочий на краевом уровне будет создан единый центр, который будет «обеспечивать полный цикл безопасности дорожного движения в пермской агломерации».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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