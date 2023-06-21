Адвоката убийцы тюменской девочки Насти Муравьевой объявили в розыск

Адвокат Елена Шихова объявлена в розыск Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Адвоката Елену Шихову, защищавшую в Тюменском областном суде интересы Виталия Бережного, признанного виновным в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой, объявили в розыск. Информация об этом указана на официальном сайте МВД России. Сам Бережной за убийство и изнасилование ребенка был приговорен к пожизненному лишению свободы.

«Елена Шихова. Основания для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в картотеке УМВД России.

По данным из открытых источников, в 2022 году Шихова переехала в Канаду. После этого в мессенджере Telegram появился канал, в котором публиковались закрытые материалы и фотографии из закрытого уголовного дела об убийстве восьмилетней Анастасии Муравьевой. По неподтвержденной информации, его автором была именно Шихова.

Восьмилетняя Настя Муравьева пропала на окраине Тюмени 30 июня 2021 года. Спустя полтора месяца тело ребенка было найдено на берегу озера Оброчное. 25 августа того же года был задержан Виталий Бережной, который признался в убийстве и изнасиловании ребенка. Позже он отказался от своих слов, заявив, что оговорил себя под пытками силовиков. Изначально дело об убийстве Насти Муравьевой рассматривалось Тюменским областным судом с участием присяжных, но их вердикт не был принят из-за нарушения тайны совещательной комнаты. После этого дело передали для рассмотрения в Московский городской суд, который 22 мая 2023 года приговорил Бережного к пожизненному лишению свободы.