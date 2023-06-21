Челябинские врачи станут выписывать лекарства льготникам через сайт госуслуг

Челябинские врачи станут выписывать рецепты онлайн льготникам через сайт госуслуг

22 июня 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Услуга на сервисе появится в ближайшее время Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинские врачи станут выписывать рецепты льготникам через сайт госуслуг. Об этом в эфире Центра управления регионом (ЦУР) 22 июня рассказал заместитель министра здравоохранения региона Евгений Ванин. «Мы уже внедрили сервис „рождение ребенка“, теперь можно получить электронное свидетельство о рождении на сайте госуслуг, и в дальнейшем планируем внедрять выписку рецептов для льготной категории граждан в электронном виде. Сейчас нужно прийти физически, получить рецепт, но зачем, если человек находится длительно на диспансерном наблюдении. Если есть четко установленный диагноз, если он является федеральным или региональным льготником, для этого не обязательно приходить в поликлинику», — сообщил Ванин. Как отметил Ванин, несколько российских регионов уже практикуют сервис выписки рецептов для льготной категории граждан в электронном виде на сервисе госуслуг. Среди них — Подмосковье. Челябинские врачи, в свою очередь, смотрят за их опытом, и в дальнейшем планируют также внедрять и расширять данный сервис в регионе.

Челябинские врачи станут выписывать рецепты льготникам через сайт госуслуг. Об этом в эфире Центра управления регионом (ЦУР) 22 июня рассказал заместитель министра здравоохранения региона Евгений Ванин. «Мы уже внедрили сервис „рождение ребенка“, теперь можно получить электронное свидетельство о рождении на сайте госуслуг, и в дальнейшем планируем внедрять выписку рецептов для льготной категории граждан в электронном виде. Сейчас нужно прийти физически, получить рецепт, но зачем, если человек находится длительно на диспансерном наблюдении. Если есть четко установленный диагноз, если он является федеральным или региональным льготником, для этого не обязательно приходить в поликлинику», — сообщил Ванин. Как отметил Ванин, несколько российских регионов уже практикуют сервис выписки рецептов для льготной категории граждан в электронном виде на сервисе госуслуг. Среди них — Подмосковье. Челябинские врачи, в свою очередь, смотрят за их опытом, и в дальнейшем планируют также внедрять и расширять данный сервис в регионе.