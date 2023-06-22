Из-за подрыва Каховской ГЭС погибли 46 человек 22 июня 2023 в 11:11 Размер текста - 17 + Количество погибших выросло до 46 человек, заявили в экстренных службах Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Количество жертв подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 46 человек. Об этом рассказали в экстренных службах. «Количество погибших в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС увеличилось до 46 человек», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что 122 человека получили травмы и были доставлены в госпитали с переохлаждением и другими повреждениями. 6 июня Вооруженные силы Украины провели удар по Каховской ГЭС. Это привело к прорыву дамбы и затоплению нескольких населенных пунктов Херсонской области. Количество жертв подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 46 человек. Об этом рассказали в экстренных службах. «Количество погибших в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС увеличилось до 46 человек», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что 122 человека получили травмы и были доставлены в госпитали с переохлаждением и другими повреждениями. 6 июня Вооруженные силы Украины провели удар по Каховской ГЭС. Это привело к прорыву дамбы и затоплению нескольких населенных пунктов Херсонской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям