Из-за подрыва Каховской ГЭС погибли 46 человек

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Виды Херсона. Херсон, катер, лето, отдых, река, днепр
Количество погибших выросло до 46 человек, заявили в экстренных службах Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Количество жертв подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 46 человек. Об этом рассказали в экстренных службах.

«Количество погибших в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС увеличилось до 46 человек», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что 122 человека получили травмы и были доставлены в госпитали с переохлаждением и другими повреждениями.

6 июня Вооруженные силы Украины провели удар по Каховской ГЭС. Это привело к прорыву дамбы и затоплению нескольких населенных пунктов Херсонской области.

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Количество жертв подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 46 человек. Об этом рассказали в экстренных службах. «Количество погибших в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС увеличилось до 46 человек», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что 122 человека получили травмы и были доставлены в госпитали с переохлаждением и другими повреждениями. 6 июня Вооруженные силы Украины провели удар по Каховской ГЭС. Это привело к прорыву дамбы и затоплению нескольких населенных пунктов Херсонской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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