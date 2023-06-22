Из-за подрыва Каховской ГЭС погибли 46 человек

Количество погибших выросло до 46 человек, заявили в экстренных службах
новость из сюжетаУдар ВСУ по Каховской ГЭС
Количество жертв подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 46 человек. Об этом рассказали в экстренных службах.
«Количество погибших в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС увеличилось до 46 человек», — передает сообщение экстренных служб ТАСС. Там добавили, что 122 человека получили травмы и были доставлены в госпитали с переохлаждением и другими повреждениями.
6 июня Вооруженные силы Украины провели удар по Каховской ГЭС. Это привело к прорыву дамбы и затоплению нескольких населенных пунктов Херсонской области.
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