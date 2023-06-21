Мать девушки, разбившейся после отравления, отсудила у курганского предприятия сотни тысяч

22 июня 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Мать разбившейся девушки на очистных сооружениях отсудила у водоканала Шадринска полмиллиона рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Шадринска (Курганская область) отсудила у местного предприятия 450 тысяч рублей за смерть своей дочери, которая отравилась аммиаком и разбилась на очистных сооружениях МП «Водоканал». Информация об этом сообщается на сайте Шадринского районного суда. О трагедии стало известно в прошлом году. «Судом в ходе судебного разбирательства установлено, что МП „Водоканал“ как работодатель не обеспечил безопасные условия для погибшего работника, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, в связи с этим руководствуясь принципами разумности и справедливости, суд взыскал в пользу истицы в счет компенсации морального вреда 450 000 рублей. Решение суда вступило в законную силу», — говорится в решении суда. Изначально мать погибшей требовала компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей. Работница МП «Водоканал» погибла падения с высоты в проем фекального отделения местной насосной станции очистных сооружений. Ранее мать погибшей девушке сообщала URA.RU, что на предприятии ее дочери не выдали средств индивидуальной защиты, после чего она отравилась. Согласно акту о несчастном случае, в день происшествия содержание аммиака на производстве в два раза превышало норму. По словам матери разбившейся девушки, это был не единственный летальный случай на сооружениях. Позже стало известно, что директора водоканала не посадят за смерть сотрудниц от аммиака. Руководитель муниципального предприятия Артема Гавриловского приговорили к трем года лишения свободы условно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Шадринска (Курганская область) отсудила у местного предприятия 450 тысяч рублей за смерть своей дочери, которая отравилась аммиаком и разбилась на очистных сооружениях МП «Водоканал». Информация об этом сообщается на сайте Шадринского районного суда. О трагедии стало известно в прошлом году. «Судом в ходе судебного разбирательства установлено, что МП „Водоканал“ как работодатель не обеспечил безопасные условия для погибшего работника, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, в связи с этим руководствуясь принципами разумности и справедливости, суд взыскал в пользу истицы в счет компенсации морального вреда 450 000 рублей. Решение суда вступило в законную силу», — говорится в решении суда. Изначально мать погибшей требовала компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей. Работница МП «Водоканал» погибла падения с высоты в проем фекального отделения местной насосной станции очистных сооружений. Ранее мать погибшей девушке сообщала URA.RU, что на предприятии ее дочери не выдали средств индивидуальной защиты, после чего она отравилась. Согласно акту о несчастном случае, в день происшествия содержание аммиака на производстве в два раза превышало норму. По словам матери разбившейся девушки, это был не единственный летальный случай на сооружениях. Позже стало известно, что директора водоканала не посадят за смерть сотрудниц от аммиака. Руководитель муниципального предприятия Артема Гавриловского приговорили к трем года лишения свободы условно.