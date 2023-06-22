Главком ВМФ России: все строящиеся боевые корабли вооружат «Цирконами»

22 июня 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Новые боевые корабли оснастят ракетами «Циркон», сказал Николай Евменов Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Все строящиеся российские боевые фрегаты и корветы будут оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ Николай Евменов. «Строящиеся и закладываемые корабли типа фрегат будут вооружены „Цирконами“. Корветы тоже», — рассказал Николай Евменов РИА Новости. Он также отметил, что российский флот не отказывается и от ракет «Оникс» и «Калибр» из-за их надежности. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что в 2023 году начнутся массовые поставки ракет морского базирования «Циркон». Позже Госкомиссия порекомендовала принять ракеты на вооружение ВМФ, пишут «Дни.ру» Кроме того, в апреле министр обороны России Сергей Шойгу приказал провести масштабные учения Тихоокеанского флота. Позже российский лидер заявил, что нужно проводить учения на других военных флотах.

Все строящиеся российские боевые фрегаты и корветы будут оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ Николай Евменов. «Строящиеся и закладываемые корабли типа фрегат будут вооружены „Цирконами“. Корветы тоже», — рассказал Николай Евменов РИА Новости. Он также отметил, что российский флот не отказывается и от ракет «Оникс» и «Калибр» из-за их надежности. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что в 2023 году начнутся массовые поставки ракет морского базирования «Циркон». Позже Госкомиссия порекомендовала принять ракеты на вооружение ВМФ, пишут «Дни.ру» Кроме того, в апреле министр обороны России Сергей Шойгу приказал провести масштабные учения Тихоокеанского флота. Позже российский лидер заявил, что нужно проводить учения на других военных флотах.