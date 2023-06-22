Горожане смогут наслаждаться музыкой до двух часов ночи Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Ural Music Night

До главной музыкальной ночи года в Екатеринбурге остается один день. Организаторы фестиваля Ural Music Night обещают более 100 площадок, которые можно посетить бесплатно. Где будут выступать хэдлайнеры мероприятия и как лучше построить свой маршрут в этот день — в подборке URA.RU.

Начать музыкальный фестиваль можно с ККТ «Космос» — там в 19:00 начнет свое выступление группа «Запрещенные барабанщики», здесь же пройдет показ мод. Следом стоит отправиться к ДК железнодорожников, где в 19:50 выступит питерская группа Billy’s Band, которая исполнит композиции в стиле «романтического алкоджаза».

В парке Маяковского на главной сцене разместится хип-хоп площадка. Организаторы Ural Music Night ожидают поклонников группы «Копы в Огне» — они выступят в 20:50, и «ЛАУД» — рэперы исполнят хиты в 00:45. В Литературном квартале можно будет услышать бардов Тимура Шаова и Константина Завалина с 20:45. Следующей точкой может стать окружной Дом офицеров — в 21:10 здесь выступит певица Юлия Чичерина и Вадим Самойлов.

На «Екатеринбург Арене» с 21:00 будут выступать группы «Аффинаж», Wildways, певец Максим Свобода и артистка Кристина Кошелева. Авторы популярного хита, который можно услышать в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница», — Андрей Державин и группа «Сталкер» споют в 22:10 в Музее архитектуры и дизайна. У капсулы времени на Плотинке будет работать поп-площадка, где зрителей порадуют певицы Тося Чайкина — в 22:45, и IOWA — в 23:45.

Группа RSAC споет свои хиты на фудмаркете в ТРЦ «Гринвич» в 00:30. Завершится музыкальный фестиваль традиционной акцией «Светает» на площади Кирова — напротив главного здания Уральского федерального университета. Главную песню фестиваля — «Серенада трубадура», которая обозначает окончание музыкального мероприятия, гости исполнят в 02:00.

Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня. В этот день синоптики обещают погоду до 21 градуса тепла и без дождей.